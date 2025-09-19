Montero resta importancia al fallo de las pulseras que protegen a las maltratadas y lo reduce a un "error técnico"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia al fallo de las pulseras que protegen a las mujeres maltratadas de sus agresores, cuestión que se conoció este jueves y puso en peligro a estas víctimas.

Según Montero, se trata solo de "un error técnico" provocado por el "retraso de la remisión de datos entre una compañía y otra" que se se encargan de la gestión de estos dispositivos que alertan si el agresor se acerca a su víctima.

"Esto pasa a veces cuando se cambia de proveedor", ha excusado la ministra, quien ha viajado este viernes a Córdoba para un acto del ministerio. En el mismo ha aprovechado para cargar contra el PP.

Así, Montero ha acusado a los populares de "magnificar las cuestiones técnicas para justificar que no apoyan a las mujeres".

Según la también líder del PSOE andaluz, las mujeres en España saben que "sus aliados siempre están a la izquierda" porque, ha acusado, "la derecha nunca ha querido apoyarlas".

Además, Montero se ha sorprendido de que el PP denuncie este fallo en la seguridad de las mujeres maltratadas, que es responsabilidad del Gobierno central. Así, la ministra ha asegurado que el que los populares "se rasguen las vestiduras" es una estrategia.

Lo es, ha señalado porque el PP "vota en contra de las leyes que protegen a las mujeres". Ese, ha indicado, es "el problema de base", y no el fallo de las pulseras que dejó desprotegidas a las mujeres maltratadas en 2024, ha indicado Montero.

"El problema de base es la falta de igualdad" debido a que el PP "pacta con la ultraderecha quitando puntos de atención a las mujeres y retirando presupuesto a las organizaciones de ayuda a la mujer".

Sobre posibles responsabilidades en este episodio con las pulseras, Montero ha evitado asumir responsabilidades o pedirlas al Ministerio de Igualdad. Según ha señalado, el escándalo sale a la luz por un informe sobre 2024, por lo que el caso está ya superado y corregido.

Ahora, ha explicado, es el momento de "dar las explicaciones que estamos dando".