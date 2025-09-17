Vox se abre a entrar en el Gobierno de Andalucía por primera vez si el PP no tiene mayoría absoluta en 2026

Vox se abre a entrar en el Gobierno andaluz. Así lo ha señalado el portavoz de la formación en el Parlamento autonómico, Manuel Gavira, lo que cambia la estrategia que el partido había transmitido hasta ahora tanto en la comunidad como en el resto de España.

Porque, cabe recordar, Vox salió de todos los gobiernos autonómicos en los que estaba junto con el PP. Escudados en la política migratoria de los populares, se garantizaban así poder ejercer la oposición y evitar el desgaste de la acción de gobierno a la que se veían sometidos en los distintos ejecutivos de los que formaban parte.

En Andalucía la cuestión era igual. Ni en 2018, cuando la Junta cambió de color y el PSOE perdió el Gobierno tras casi 40 años, entraron a lo que se conoció como 'el Gobierno del cambio'. El Ejecutivo estaba compuesto por el PP y Ciudadanos.

La postura da ahora un giro de 180 grados. Los de Vox entienden que "para cambiar y transformar Andalucía" tienen que "estar en los gobiernos". "Tendremos que hacer, evidentemente, esas propuestas que nosotros queremos traerle a los andaluces", ha añadido Gavira en una entrevista en Canal Sur.

La opción de que entren en un gobierno andaluz es, en todo caso, más una idea de Vox que una opción real ahora mismo puesto que el PP tiene una holgada mayoría absoluta y los sondeos, por ahora, le dan la tranquilidad de reeditar esa mayoría suficiente para no necesitar apoyos.

Además, desde el Gobierno andaluz se insiste con frecuencia en el perfil moderado de Juanma Moreno. Esto aleja la opción de que el presidente de la Junta se avenga a un entendimiento con Vox.

"Engaña"

En Vox tampoco dan nada por seguro. Así, Gavira ha indicado que hay que esperar primero al resultado de las elecciones, pero ha recalcado que estar fuera del gobierno, a "nosotros en Andalucía lo que nos dice es que el Partido Popular te engaña".

Ha indicado que así ocurrió cuando Vox apoyó al PP-A tras las elecciones autonómicas de 2018: "Fuimos engañados porque el PP-A no cumplió". Ha indicado que Vox ese "error" no lo va a volver a cometer.

"Nosotros somos gente seria, que lo que firmamos queremos que se lleve a cabo, y el Partido Popular lo que trata es de engañarnos", ha dicho. Gavira ha señalado que él no tiene "ninguna relación especial" con el PP-A "ni fluida ni de diálogo".