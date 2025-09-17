Dos fallecidos en un accidente entre dos turismos en la localidad almeriense de Pulpí: uno de los coches ha ardido

Zona en la que se ha producido el accidente. Google Maps

Trágico accidente en Almería. Dos personas han fallecido en un siniestro registrado minutos antes de las 14.00 horas en el kilómetro 886 de la AP-7 en Pulpí, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 atendió un aviso que alertaba de una colisión entre dos turismos antes del túnel de la Sierra del Aguilón, en el límite de la Región de Murcia.

De hecho, hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios y bomberos de la comunidad vecina, así como Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Consorcio Provincial de Levante y Mantenimiento de la Vía.

Uno de los vehículos ha salido ardiendo y la vía ha tenido que ser cortada al tráfico a causa del accidente.

Actualmente, Mantenimiento de la vía, que ha confirmado junto con Bomberos las dos muertes, prosigue con los trabajos de restauración de la calzada y se está a la espera de la llegada del juez al lugar del siniestro para el levantamiento de los cadáveres.