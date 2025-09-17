Condenan a 63 años de cárcel a un entrenador de fútbol de Huelva por abusar de 21 niñas: "Les regalaba ropa interior"

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 63 años de cárcel al entrenador de un equipo de fútbol femenino infantil y juvenil por abusos sexuales de hasta 21 niñas. La sentencia recoge que es responsable de hasta 31 delitos.

Según el relato judicial, el hombre entraba con frecuencia en los vestuarios mientras las menores se duchaban y cambiaban de ropa "aprovechándose de la autoridad y la superioridad que le confería el hecho de ser el entrenador".

Así, "de forma habitual propinaba cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos y a las que hacía frecuentes comentarios sobre su aspecto físico, actuando con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de las menores".

Además, a muchas de las menores les realizó "tocamientos en zonas íntimas" o les daba besos "no consentidos en la boca" y les realizaba masajes con diferentes excusas de curar lesiones, señala el escrito del juez.

También les regalaba ropa interior y les obligaba a cambiarse delante de él. Además, a algunas las acosaba telefónicamente tanto por llamada como por mensajes.

A terapia

Como consecuencia de estos hechos varias de las menores han sufrido "deterioro" en "la práctica totalidad de las áreas de su vida" y algunas han tenido que hacer terapia.

El hombre, señala la sentencia que ha recogido Europa Press, es responsable de cinco delitos de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual y dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso.

En todo caso, se han atendido los atenuantes de reparación del daño y confesión tardía.

Además, se condena a este hombre a la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por el tiempo de la condena; con prohibición de comunicarse con las víctimas, así como aproximarse a ellas a una distancia que no sea inferior a doscientos metros por periodo de diez años en el caso de una de ellas y de cinco años en el caso del resto.

Indemnización

De la misma manera, tendrá que indemnizar a las víctimas por importe de 11.025 euros en el caso de una de ellas, de 8.728 en otro de los casos, 5.452 a otra de las víctimas, 4.361 en el caso de otra de ellas y de 2.177 a las restantes.

Así, se considera como hechos probados que desde 2017 y hasta 2022 este hombre fue miembro de la junta directiva y secretario de un club de fútbol y, además, era el monitor contratado por dicho club como entrenador del mismo en diversas categorías y entre ellas la infantil y juvenil de fútbol femenino.

Indica que durante el mismo periodo el procesado tenía vinculación laboral con la Universidad de Huelva en su condición de personal laboral fijo desde el 1993 con la categoría de Técnico Especialista adscrito al Servicio de Actividades Físicas y Deportivas "disponiendo de la correspondiente autorización inherente a sus funciones para acceder a su despacho, a un almacén de material deportivo y una sala de enfermería".