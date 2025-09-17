Más carbón para el trasatlántico de la universidad de Andalucía, el segundo de España: 250.00 alumnos y 15 centros

Andalucía tiene un sistema universitario mastodóntico. Con 250.000 alumnos y 10 centros públicos, es el segundo más grande de España, solo detrás de la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, es de los más baratos del país. Porque los estudiantes andaluces no pagan por sus estudios si aprueban.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacó esta cuestión en la apertura del curso universitario de la comunidad, que se celebró en la Universidad Pablo de Olavide. La más joven de la extensísima red de educación superior de la comunidad.

Además de ser gratis para los estudiantes que aprueban, el coste del crédito universitario es uno de los más baratos de España, añadió Moreno en su intervención. Inversión consciente en conocimiento que, solo en el caso de las matrículas sin coste supone un coste de más de 200 millones de euros desde su implantación.

La norma que lo hace posible, cabe recordar, fue obra del Gobierno de la entonces presidenta, Susana Díaz. Pero el PP la mantuvo y financió desde que llegó a la presidencia de la comunidad al entender que era positiva.

En todo caso, además de esa subvención que premia la excelencia con matrícula sin coste, las universidades cuentan, para este año, con un presupuesto de casi 1.900 millones de euros. El más alto de la historia, subrayó Moreno en su alocución ante los rectores andaluces.

"Voz sensata"

"En un mundo tan vertiginoso y lleno de incertidumbre, necesitamos más que nunca la voz sensata y reflexiva que emana de la educación superior", defendió el presidente de la Junta. Y eso se consigue, indicó "huyendo de posiciones intolerantes que no respetan a la mayoría cuando no dejan hablar a otras personas".

Andalucía, que cuenta con una universidad pública por provincia -más la Internacional de Andalucía y la Pablo de Olavide- aplica, indicó Moreno, el principio de que ningún andaluz "vea mermada su capacidad para formarse".

De ahí las subvenciones al 99 por ciento de las matrículas para los estudiantes que aprueban. A eso se suma un programa que reserva el 1 por ciento de las plazas en las universidades públicas para los alumnos en situaciones de "máxima vulnerabilidad", explicó Moreno.

Hasta ahora hay 600 de esos estudiantes que, gracias a ese programa de garantía, han accedido a los estudios superiores. "Con que uno solo sea un estupendo abogado o ingeniero, se abra camino, ya habremos cumplido", indicó el presidente andaluz.

A ese presupuesto de casi 1.900 millones de euros y los programas para bonificación de matrículas se suma el anuncio del presidente de la Junta: las universidades andaluzas contarán el año que viene con 16 millones de euros más para digitalización y sostenibilidad.

En concreto, esta nueva inyección de recursos aumentará todavía más la financiación de las universidades andaluzas, que desde 2018 ha crecido un 30%, casi 400 millones más. "Afrontamos el nuevo curso en las mejores condiciones, con una financiación jamás vista para robustecer y dinamizar el mayor sistema universitario público del país, que da plena certidumbre, y que se une a una oferta actualizada de títulos y competencias, y a mejoras salariales para el conjunto del personal".

Además, el presidente ha recordado que, junto con la citada partida con 16 millones extra, este otoño también debe ver la luz "la futura Ley de Universidades, que ya está en su última fase, y que será remitida al Parlamento".

En el nuevo curso universitario 2025-2026 que ahora arranca destacan dos nuevos hitos. Por un lado, las 40 nuevas titulaciones que ya se ofertan en Andalucía, del total de 188 aprobadas, y que se irán implantando hasta el curso 2028-2029.

Por otro, la consolidación de Andalucía como la comunidad autónoma con más oferta pública para estudiar Medicina, y en la que además el precio de los créditos es más barato. "En total hay disponibles unas 1.500 nuevas plazas. Nunca antes habíamos llegado a estas cifras. Y ha sido gracias a que este Gobierno impulsó la implantación del grado de Medicina en Almería, Jaén y Huelva, algo que nos va a ayudar a paliar la escasez severa de médicos que padece no únicamente Andalucía, sino todo el país", ha afirmado Moreno.

De esta forma, ya es posible estudiar Medicina en cualquier provincia de Andalucía, que además es la comunidad en la que menos se paga por ello gracias a la congelación del coste de las matrículas.

En esa línea, el presidente ha puesto el foco en el marcado carácter social que lleva impresa la política universitaria andaluza.

Igualmente, las ayudas a la internacionalización de los universitarios (Erasmus+) seguirán creciendo (otro 5% que será efectivo en el curso 26-27, y que se unirá al 5% del año anterior), al igual que el cupo destinado a plazas de ingreso en la universidad de alumnos en situación de vulnerabilidad: con el que ahora comienza, ya serán casi 600 jóvenes (583) los que podrán acogerse a esta opción.