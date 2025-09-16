Intenta fugarse de la cárcel en Cádiz y amenaza con suicidarse cuando le sorprenden los vigilantes de seguridad

Los trabajadores del penal han tenido que subirse al tejado de la prisión para evitar que el interno consiguiese salir. Más información:

Los trabajadores de la cárcel del Puerto II han frustrado el intento de fuga de un preso, que ha intentado escaparse de la prisión saltando al tejado de la misma. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los funcionarios han tenido que subir al tejado del edificio para evitar que el interno se escapase.

Un preso intenta fugarse de la cárcel El Puerto II de Cádiz

Al ser descubierto en su fuga, el preso ha amenazado con tirarse al suelo desde las alturas y suicidarse así. En esa postura estuvo más de una hora, señalan fuentes de la prisión, que explican que tomó esta decisión tras verse "acorralado" por los trabajadores.

Sin embargo, el episodio se solucionó sin heridos gracias a la intervención de los funcionarios y a la llegada de la Policía Nacional.

Este intento de fuga, señalan fuentes consultadas por este periódico, tiene relación con un plan de huida que habían diseñado otros dos presos y que los funcionarios de prisiones habían descubierto y desmantelado esta misma mañana.

El intento de fuga frustrado por los trabajadores de El Puerto II no es el único suceso en las cárceles de Cádiz en los últimos días. Este mismo lunes los funcionarios de prisiones señalaban que habían detectado droga en los paquetes de ropa que un padre había mandado a su hijo preso en la cárcel de Algeciras.

Drogas

"Es lamentable perder la vida por el consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aún peor si los hechos se desencadenan tras las rejas de un establecimiento penitenciario, resulta aún más dramático que quien introduzca drogas y sustancias tóxicas a un interno sea su propio padre", explicaban desde el sindicato Acaip de prisiones.

La prisión de Algeciras, recordaban desde esta asociación, registra hasta tres muertos al mes por consumo de drogas.

De esta forma, el pasado domingo un padre acudió a la cárcel de Algeciras para ver a su hijo, interno en el centro. Le llevó un paquete con ropa, algo permitido y normal en estos casos. Pero, oculto en los dobladillos de esta ropa, encontraron los funcionarios, había droga.

Por eso, agentes de la Policía Nacional detuvieron al padre, que pasó a disposición judicial. "La legislación penal vigente tipifica este tipo de conductas como un delito contra la salud pública, estableciendo una pena de prisión de 3 a 6 años de cárcel", recuerdan los funcionarios.

Si además se hace "en el interior o alrededores de un establecimiento penitenciario la pena privativa de libertad que se contempla se agrava y oscila entre los 6 y 9 años" de prisión, de modo que el padre puede acabar siendo compañero de cárcel de su hijo al que le llevó la droga.