Un terremoto de 3,1 grados sorprende de madrugada a los vecinos de Santa Fe (Granada)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,1 en la madrugada de este viernes 12 de septiembre con epicentro en la localidad granadina de Santa Fe, según informa este jueves el servicio 112.

Según los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el sismo se ha producido a las 3:33 horas de la pasada madrugada, con epicentro al noroeste de Santa Fe y ha sido sentido por la población.

El Teléfono de Emergencias 1-1-2 ha recibido algunas llamadas de Maracena y Santa Fe, aunque en ninguna de ellas se han notificado daños personales ni materiales.

En caso de terremotos, el servicio Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de medidas de prevención para disminuir los riesgos y contribuir a la seguridad de la población.

En primer lugar, aconseja a los ciudadanos mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación.

Durante el seísmo lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón.

Tras la sacudida, si se han producido daños en el edificio en el que estemos, el 112 recomienda salir ordenada y paulatinamente del inmueble a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación.

En el caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

En caso de que el terremoto sorprenda a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.