Uno de cada tres incendios en Andalucía son intencionados y el 90% tienen que ver con mano del hombre

Uno de cada tres incendios que se produce en Andalucía es intencionado. Hay alguien detrás que quería ver arder el monte, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

El titular de Presidencia ha añadido que el 90% de los incendios, es decir, nueve de cada diez, tienen detrás la mano del hombre. No siempre con intención, puesto que algunos se producen por "irresponsabilidad, negligencia o imprudencia", ha aclarado el consejero.

Según Sanz, el riesgo de incendios sigue siendo alto en Andalucía aún en el mes de septiembre y pese a que las temperaturas han bajado. Esto es así porque en este mes y en octubre hay aún calor, una gran masa forestal que, además, está seca.

Por eso el consejero ha pedido prudencia a los andaluces. También "concienciación y responsabilidad" para que se eviten los incendios en estos dos meses en los que la alerta personal baja aunque el riesgo se mantenga "extremo" en el campo y el bosque andaluz.

"En cualquier momento podemos tener un incendio de grandes magnitudes, porque septiembre siempre es complicado y, por lo tanto, hay que seguir siendo muy prudentes", ha apuntado.

Presupuesto

Ha insistido en que el Infoca cuenta hoy con el mayor presupuesto de la historia, 257 millones, y que se gasta más en prevención, un 57 por ciento, que en extinción.

La campaña de verano contra el fuego, por ahora, ha supuesto la quema de unas 5.000 hectáreas en Andalucía. Aunque la cifra es alta, el 90% de ese terreno no es de alto valor ecológico, explicó Sanz esta semana en el Parlamento e insistió en la misma idea el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En lo que va de campaña, el Infoca, organismo de la Junta dedicado a la prevención y extinción de incendios forestales, ha actuado en 737 ocasiones. De esas, el 85 por ciento han quedado en conato.

Así, de esas 737 intervenciones, solo 152 han sido incendios. Y, de esos, solo en nueve ocasiones la Junta ha tenido que declarar el estado 1 de alerta operativa.