Moreno recuerda que María Jesús Montero firmó más de 500M€ en conciertos sanitarios con la privada en Andalucía

La sanidad y la quita de la deuda han centrado la sesión de control en el Parlamento de Andalucía este jueves. El cara a cara entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno y la líder del PSOE andaluz, María Márquez ha orbitado entre los conciertos con la privada y los acuerdos de Pedro Sánchez con Cataluña.

Sobre la primera cuestión el presidente de la Junta ha recordado al PSOE cómo María Jesús Montero, cuando era consejera andaluza, firmó más de 500 millones de euros en conciertos con la privada; sobre el segundo, el Gobierno andaluz ha rechazado avenirse a "salvar a los independentistas catalanes y al Ejecutivo de Pedro Sánchez" por "140 millones de euros al año con un Presupuesto anual de 50.000 millones".

"La desesperación de su grupo le empuja a decir cosas irreales y exagerar las cosas no le va a ayudar", ha afeado Moreno a Márquez ante sus argumentos sobre la sanidad andaluza. "Defiendo una sanidad pública", ha subrayado el presidente andaluz, que contempla también esos conciertos.

Para Moreno esos acuerdos mejoran la atención a los andaluces sin comprometer el carácter público de la sanidad. "Los conciertos no ponen en duda el carácter público. No resta calidad ni carácter público, garantiza los derechos del sistema público", ha abundado.

Además, esos acuerdos, ha defendido, se hacen hace años. Desde que el PSOE gobernaba en Andalucía. "Más de 500 millones firmó", ha indicado, tras leer decenas de acuerdos con la sanidad privada firmados por María Jesús Montero.

En el caso de la deuda, Moreno se ha congratulado de que el PSOE sea claro, tras meses hablando de que Andalucía se llevaría 18.000 millones de euros tras señalar el partido que son 140 millones de euros anuales lo que beneficiará a la comunidad la medida propuesta por Montero.

"Ya no hablamos de 18.000 millones, ya hablan de 140 millones", ha destacado Moreno. "De los 140 millones de euros, reconocidos por la Airef, no se puede usar para gasto social, son solo para cofinanciar deuda", ha explicado el presidente andaluz.

A eso se suma el que son " 140 millones de euros al año" a cambio de "poner 30.000 millones de euros más para Cataluña".

Por eso, Moreno ha insistido de nuevo en rechazar esa quita de deuda. "Por 140 millones de euros al año en un Presupuesto de 50.000 millones de euros -las cuentas anuales de la comunidad", no me voy a jugar la dignidad de Andalucía para salvar a los independentistas catalanes y al Gobierno de Pedro Sánchez", ha zanjado.

Márquez, por su parte, ha acusado a Moreno de pasarse "un verano de señorito", lejos de los incendios que se han producido en la comunidad. "Ha vuelto a colarnos en medio de agosto un nuevo robo en la sanidad pública, 500 millones de euros más, han dado casi 4.000 millones de euros a la privada. Cuántos favores no le deberá usted a las privadas y a las farmacéuticas", ha indicado la socialista.

Sobre la quita de deuda, la líder del PSOE andaluz ha afeado el que no la acepte. "Hace un año dijo que Andalucía no se va a conformar y pidió que nos quitaran a los andaluces 15.000 millones de euros de la deuda. Un año después se nos ofrece más dinero dice que no. Nadie lo entiende", ha indicado.

Márquez sí que ha adelantado que su grupo votará a favor de la propuesta del PP de cambiar el modelo de financiación. Entiende que así se desbloquea el mayor escollo para que la Junta acepte la quita de la deuda, que se quejaba de que el problema para la comunidad no es la deuda sino el mal reparto de fondos desde el Gobierno central.