El 85% de los incendios de este verano en Andalucía quedaron en conato tras un presupuesto récord de Infoca

El 85% de los incendios que se declararon este verano en Andalucía se quedaron en meros conatos. Así lo explicó este miércoles el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha comparecido en el Parlamento andaluz para dar cuenta de la lucha contra el fuego en la comunidad.

Este dato supone que este pasado verano ha habido 585 conatos de fuego y 152 incendios. Según detalló el consejero, en los meses de más calor se han producido hasta 258 intervenciones más por las llamas en el monte, pero el crecimiento de fuegos ha sido mucho menor.

Según el titular de Presidencia, consejería bajo la que está el Plan Infoca, estos datos son buenos. Y lo son tras una inversión "de récord" en la lucha contra las llamas. Porque la Junta ha invertido este año 257 millones de euros, el doble que en 2018, cuando gobernaba aún el PSOE en la comunidad.

Con esos fondos se ha hecho frente a fuegos que han quemado 5.667 hectáreas, indicó Sanz. De esas, 4.250 son de matorral, ha añadido, lo que da cuenta de que, aunque ha habido incendios, el daño ecológico no ha sido tan alto como otros años.

En España, sin embargo, la situación no ha sido tan favorable puesto que han ardido en todo el país 400.000 hectáreas en uno de los "peores veranos" que se recuerdan, ha indicado el consejero.

Sin embargo, y a diferencia de otras comunidades, “en Andalucía no ha sido necesario activar el nivel 2 de Emergencias en ningún incendio y sólo en nueve incendios hubo que activar la situación operativa 1 del Plan de Emergencias de Andalucía”.

Estos incendios fueron los de Zalamea la Real (21 de junio), El Garrobo (1 de julio), Algeciras (11 de julio), Córdoba (22 de julio), Tarifa (5 y 11 de agosto), Jabugo (12 de agosto), Bonares (17 de agosto) y Lubrín (29 de agosto).

De ellos, Antonio Sanz ha querido subrayar la evacuación, en el segundo incendio de Tarifa, de más de 2.000 personas en tiempo récord, dando alojamiento y manutención a casi 900 de ellas. “Los andaluces nos tenemos que dar la enhorabuena y sentirnos muy afortunados por contar con el Infoca, que un verano más nos han mantenido a salvo de las llamas”, defendió el consejero.

La UME

Los medios en Andalucía y el resto de España, sin embargo, no son los mismos. Mientras que el Gobierno central tiene 45 medios aéreos para todo el país, la comunidad sola cuenta con 40. Y mientras España tiene 1.400 agentes de la UME, la comunidad tiene 4.700 efectivos para luchar contra las llamas.

A eso se suma, indicó el consejero, la importante labor de prevención que se hace desde Andalucía para evitar grandes incendios. Así, casi 6 de cada 10 euros que se dedican al Plan Infoca son para prevención.

Así, Andalucía ha dedicado el 57% del total del presupuesto del plan contra los incendios a prevención. Son 146 millones de euros de los 257 que contempla el plan este 2025.

Plan Infoca

El consejero, que ha aprovechó para agradecer a todos los trabajadores del Plan Infoca por su trabajo en la lucha contra los incendios, recalcó además que 137 de esos operarios viajaron a otras partes de España para ayudar a apagar los fuegos.

La oposición, por su parte, se mostró contraria a la exposición del consejero. Coincidieron en alabar el trabajo del Plan Infoca y destacar los medios que les faltan a los bomberos forestales andaluces.

Especialmente duro fue el PSOE. En palabras de Mario Jiménez, el Gobierno andaluz "se apropia del mérito y esfuerzo de los trabajadores del Infoca cuando les mantiene unas condiciones laborales, de seguridad y avituallamiento que dan vergüenza" mientras el consejero "sólo está para la foto".

Así, Jiménez acusó a Sanz de mentir cuando habla de prevención y lo acusó "de dejar sin ejecutar 940 millones de euros en prevención desde 2019". Además, indicó que "una hectárea al año en preventivo cuesta 3.000 euros frente a los 30.000 que cuesta controlar una hectárea en un incendio".

Vox

El diputado del Grupo Vox en Andalucía Benito Morillo ha hablado de "fanatismo verde" y con las 400.000 hectáreas contabilizadas en España ha concluido con la afirmación del "Estado fallido de las autonomías que se revela ante los desastres de determinadas magnitudes", que ha querido retratar sobre la cooperación entre comunidades supone que "un bombero puede entrar en otra comunidad cinco kilómetros sin avisar" mientras ha proclamado que "los incendios no entienden de barreras autonómicas" y ha reclamado "una planificación nacional que permita respuesta coordinada".

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha proclamado que "el factor suerte nos ha permitido esquivar una situación catástrofica", convencida de que "no hay elemento diferencial para afirmar que estamos mejor pertrechados" que otras comunidades autónomas.

Ha hablado Nieto de "evidentes fallas en la prevención", de lo que ha puesto como ejemplo un 48% sin ejecutar en la partida de prevención del medio natural, 205 millones de euros, ha recriminado al Gobierno andaluz que en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) haya algún proyecto urbanístico "colindante con la urbanización que estuvo a punto de quemarse" en agosto, en alusión al siniestro que sufrió la urbanización de Atlanterra en Zahara de los Atunes (Cádiz), además de encontrarse "en suelo inundable". Ha instado a la Junta a "internalizar el 112 y convertirlo en una agencia pública".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien en su intervención ha expresado "vergüenza porque en el minuto de silencio al inicio del Pleno se igualaba a víctimas y verdugos, que es el pueblo palestino, y el verdugo que es el Estado de israel" y ha concluido que "todo el que no reconozca que es un genocidio es cómplice", ha reprochado al consejero que se haya mostrado en su comparecencia "henchido de soberbia, donde todo ha sido fantástico".