Estabilizado el incendio de Lubrín, en Almería: la Junta desactiva la fase de emergencia

El operativo de Extinción de Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal en el término municipal de Lubrín, en Almería. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha desactivado a las 17.12 horas la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0, tal y como está establecido desde el pasado 12 de mayo, para toda la época de peligro medio y alto de incendios forestales.

El operativo de Extinción de Infoca ha estado trabajando desde esta mañana en el flanco noroeste del incendio que seguía activo, así como en la consolidación de todo el perímetro.

El trabajo ha tenido que realizarse a mano y en algunas zonas mediante el uso de fuego técnico; puesto que lo abrupto del terreno no ha permitido el uso de maquinaria pesada. Pese a estas dificultades y a la fuerte incidencia del viento, el operativo Infoca ha logrado estabilizar el incendio.

El consejero de la Presidencia ha agradecido y felicitado al despliegue por su trabajo "Una vez más todos los operativos que componen el plan Infoca se han volcado y han dado lo mejor para en unas condiciones tan difíciles de orografía y viento proteger nuestros pueblos y montes del avance del fuego".

Sobre el terreno van a seguir trabajando seis medios aéreos, cuatro bricas, 14 grupos de especialistas con 7 vehículos y 12 técnicos capitaneados por el director del Centro Operativo Provincial (COP Infoca) de Almería. En el despliegue han llegado a trabajar más de 200 especialistas del operativo.

Despliegue

El despliegue activado por la Agencia de Emergencias para este incendio cuenta con Guardia Civil, Policía Local, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061).

En el Puesto de Mando Avanzado desplegado se encuentra la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, directora ejecutiva del Plan Infoca en la provincia y el subdirector de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez Claudio, director de la emergencia.

Durante la madrugada del viernes, los servicios municipales desalojaron de forma preventiva a cinco vecinos de Albaricos y Fuente de Albaricos en Bédar, y se llevó a cabo un alejamiento preventivo momentáneo en Marchal, Lubrín. Todos los afectados pudieron regresar a casa con normalidad durante la misma mañana del viernes.

El incendio se originó en torno a las 23.00 horas de este pasado jueves y, según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales.