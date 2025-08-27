Muere una mujer de 54 años en Granada y detienen a su pareja: se investiga si ha sido un caso de violencia machista

Una mujer de 54 años entró el domingo inconsciente en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada por un presunto golpe en la cabeza e intoxicación etílica. Finalmente falleció y su pareja ha sido detenida por un presunto delito de homicidio.

La Policía Nacional, según publica la agencia Efe, está investigando si se trata de un caso de violencia machista. Será la autopsia del cadáver la que pueda dar más pistas, aparte del interrogatorio al hombre arrestado.

Los hechos sucedieron este pasado domingo en Motril. El servicio de emergencias 112 recibió una llamada de alarma a las 10:35. Se indicaba que una mujer, que estaba en una vivienda junto a la playa de poniente de Motril, se encontraba en estado muy grave.

Hacia el lugar se desplazó el personal sanitario así como efectivos policiales. La trasladaron al hospital granadino pero falleció unas cuantas horas después.