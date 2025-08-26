Juanma Moreno: "Cuando un incendio supera el marco autonómico, el Estado tiene que actuar desde el minuto 1"

Los incendios están arrasando España y las administraciones se echan la responsabilidad unas a otras. Es obvio que falta una buena coordinación entre los gobiernos regionales y el Estado y este martes lo ha reconocido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una visita a la localidad malagueña de Archidona.

"El Estado tiene que ayudar y salir en auxilio de los ciudadanos. Cuando hay un incendio que supera el marco autonómico, el Estado tiene que actuar desde el minuto uno", ha indicado el presidente andaluz.

Moreno ha subrayado además que "hay un modelo descentralizado en España que necesita mejoras en catástrofes. Todo lo que sea coordinarnos y tener un protocolo dará una respuesta mucho más eficaz".

El presidente andaluz no solo ha hecho mención a los incendios forestales, sino también a otros episodios de extrema gravedad como las danas, especialmente la que asoló Valencia el pasado año.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este martes por la tarde en el Senado, a petición del PP, para hablar de la actuación del Gobierno y, especialmente, de la activación del ejército ante los incendios ocurridos en diez comunidades autónomas este mes de agosto, con especial incidencia en Castilla y León y Galicia.

Moreno huye de la pelea entre partidos, pero sí ha querido dejar claro que "el Estado tiene que existir. Si no, le damos la razón a los que piensan que el Estado no tiene utilidad".

"Hemos tenido incendios muy fuertes y lo primero que hay que hacer es poner todos los recursos que tengamos todas las administraciones. Ver las causas de esos incendios de forma sensata y rigurosa para evitarlos en el futuro", ha añadido.

En el caso concreto andaluz, Moreno ha señalado que el gobierno autonómico destina una inversión de 270 millones de euros, "la más importante de España", y cuenta con más de 4.700 efectivos contra los incendios. De hecho, en esta región se producen 15 conatos diarios, pero la actuación de los profesionales del Plan Infoca evitan que la mayoría vayan a más.

El presidente de la Junta de Andalucía ve con buenos ojos las medidas contra los incendios anunciadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera "oportunas y sensatas".

Moreno cree necesario que haya un registro de pirómanos porque "suelen ser reincidentes, por lo que es importante que estén fichados y controlados y lleven una pulsera que vigila sus movimientos".

También es partidario de endurecer las penas. "No es fácil coger a un pirómano y a veces las penas son muy leves. Deben ser ejemplarizantes", ha indicado.