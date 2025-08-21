Muere un trabajador ruso en el invernadero de un concejal del PSOE en Gualchos (Granada): el edil ya ha dimitido

Un hombre de nacionalidad rusa que, al parecer, trabajaba de manera irregular en una finca agrícola del municipio granadino de Gualchos perdió la vida el pasado 12 de agosto tras, al parecer, sufrir un fallo cardiaco.

Se da la circunstancia de que el invernadero donde desarrollaba su labor el operario fallecido pertenece a Miguel Pérez Castillo, concejal de Agricultura, del PSOE, quien ha dimitido del cargo.

De acuerdo con los detalles conocidos, la víctima empezó a encontrarse mal, con dolor torácico, motivo por el que se desplazó a un centro de salud cercano. Al parecer acudió sin decir que estaba trabajando para un tercero y se desplomó.

Los hechos, adelantados por el digital La Gaceta de la Biosfera, están siendo investigados por la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil.

En cuanto a la relación del edil dimitido, la alcaldesa de Gualchos, Antonia María Antequera, ha explicado que el trabajador ruso pertenecía a una cuadrilla que fue contratada por el concejal para realizar un trabajo concreto, desconociendo la situación en la que se encontraban sus componentes y si tenían o no contrato.

Tras conocerse los hechos, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, entre otros, anunciaron su intención de denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo, recordando que son ya 9 las personas fallecidas en la provincia de Granada en 2025 por accidentes laborales.

Gualchos-Castell de Ferro es una localidad de apenas 5.300 habitantes, que se sitúa próxima a la provincia de Almería.