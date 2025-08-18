Trágico accidente en Almería: fallece un joven de 24 años tras salirse su vehículo de la vía en Vera

Trágico accidente en Almería. Un joven de 24 años ha perdido la vida esta mañana tras salirse su vehículo de la calzada en la localidad de Vera, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha ocurrido a las 7:30 horas, en la carretera N-340A, concretamente en la circunvalación. La sala ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

La Policía Local del municipio ha sido la encargada de informar al centro coordinador del siniestro. Hasta el lugar se trasladaron los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento del joven.