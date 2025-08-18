Muere un exconcejal del PSOE en un pueblo de Córdoba por el "extremo calor" mientras paseaba por un camino

El calor extremo que afecta Andalucía desde hace una semana se ha cobrado una nueva víctima. El exconcejal del PSOE, Manuel Ariza Serrano, ha fallecido este domingo en la localidad cordobesa de La Rambla como consecuencia de las altas temperaturas. Tenía 77 años.

El Ayuntamiento del municipio cordobés ha confirmado que el expolítico, vecino de la localidad, estaba paseando por un camino y se desplomó a consecuencia del "extremo calor".

Desde el Consistorio, han trasladado "el pésame y las condolencias de todos los rambleños" a su familia, amigos y compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla.

Además, han aprovechado para pedir "mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días".

"Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas", han insistido.

Hasta 45,2 grados

El municipio cordobés de La Rambla, de poco más de 7.000 habitantes, se encuentra en una de las zonas tradicionalmente más calurosas de España, en plena campiña cordobesa.

Durante esta ola de calor ha registrado varios días algunas de las temperaturas más altas del país. Sin ir más lejos, este domingo, cuando se produjo el fallecimiento del exconcejal del PSOE, el termómetro llegó a marcar los 45,2 grados poco después de las 16:50.