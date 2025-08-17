Tragedia en Granada: dos trabajadores mueren en el incendio de una nave de aceite

Imagen de archivo de una actuación de Bomberos de Granada.

Tragedia en la provincia de Granada. Dos trabajadores han muerto en la madrugada de este domingo en el incendio de una nave de aceite en la localidad de Pinos Puente.

Así lo han confirmado desde el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el suceso ha tenido lugar pasadas las 2:00 horas de la madrugada.

A esta hora, el 1-1-2 ha recibido la primera de más de una veintena de llamadas que alertaban del incendio en una fábrica de aceite situada en la calle Estación de Ferrocarril.

Los testigos indicaban que había dos trabajadores que no localizaban. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha movilizado a los Bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

Los operativos han confirmado que los dos trabajadores han sido encontrados sin vida, según han informado los Bomberos y la Policía Local.

A primera hora de la mañana los bomberos han extinguido el incendio, que ha provocado que parte de la nave se desplomara.

Desde el 1-1-2 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.