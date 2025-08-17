Incendio intencionado en una iglesia de Granada: detenido un hombre y varios heridos al intentar sofocar el fuego

La Guardia Civil ha detenido este domingo a un hombre de nacionalidad extranjera por provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada), según han informado fuentes oficiales.

El fuego ha tenido lugar sobre las 15:00 de esta tarde, concretamente en la iglesia de Santiago, ubicada en la pedanía de El Pozuelo en dicha localidad granadina, que ha sido provocado intencionadamente a manos de un varón del que aún se desconocen más datos.

A raíz de ello, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado, donde ha detallado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales y contra los sentimientos cristianos".

Además, la institución religiosa ha asegurado que "algunas personas han resultado heridas al intentar evitar los daños mencionados" y ha agradecido "el esfuerzo y riesgo" de la Guardia Civil y Bomberos que se han desplazado para extinguir el fuego.

"Este Arzobispado pide a las autoridades competentes, a quienes en justicia incumbe, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley", ha manifestado. Asimismo, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas y las intenciones que han llevado al presunto autor a incendiar este recinto de carácter religioso.