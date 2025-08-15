Moreno cree que la actitud de Puente con los incendios ayuda a la "desafección política": "Es el mamporrero del Gobierno"

Juanma Moreno ha cargado contra Óscar Puente por su actitud "lamentable, frívola e irresponsable" con los incendios. Lo ha calificado como el "mamporrero" del Gobierno y cree que su actitud ayuda a la "desafección política y el descrédito" entre los españoles.

Así ha respondido el presidente andaluz a las palabras de Óscar Puente en la red social X donde acusaba al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de estar de vacaciones mientras varios incendios arrasaban su región.

Dichos mensajes ya tuvieron su réplica por parte del presidente castellano-leonés y del propio Núñez Feijóo.

Ahora es Moreno quien en una entrevista en la Cadena COPE se ha referido a la polémica. Considera que si Óscar Puente "dedicara el 50% de su tiempo a trabajar por el transporte público, como en los trenes en Andalucía, y dejara de bromear, las cosas funcionarían"

"De lo que se trata es de trabajar todos juntos y de hacer las cosas lo mejor que uno pueda y sepa", ha insistido. Por ello, ha pedido a Puente que deje "confrontaciones estériles, inútiles y ridículas". "Falta de sensibilidad" de Sánchez Las críticas hacia el Gobierno a raíz de los incendios no se han quedado ahí. También ha cuestionado la "falta de sensibilidad" de Pedro Sánchez. Además, ha puesto el foco en la reducción de recursos para la extinción de los fuegos por parte del Estado. "Cuando hay una situación generalizada de angustia en nuestro país, el Gobierno tiene que mostrar sensibilidad y recursos, porque se han reducido los recursos del Estado en extinción de incendios, sobre todo en medios aéreos, y eso se nota", ha explicado. De hecho, según ha asegurado, no le consta que "Sánchez haya llamado a ninguno de los presidentes autonómicos afectados por los incendios". "Lo que sí me consta es que el Rey me llamó. Estaba muy preocupado", ha recordado. Penas más duras para pirómanos

Por otro lado, el presidente andaluz ha recordado que en el incendio de Tarifa, el más grave que ha afectado a la región esta semana, "todo indica que el fuego fue intencionado".

Es por ello, que ha reclamado un "endurecimiento claro y contundente" de las penas a pirómanos, porque ponen en peligro "el patrimonio natural y personal".

Moreno ha subrayado las "dificultades" que existen para detener a un pirómano y en que después se enfrentan a un código penal "completamente inocuo".

"El incendio más complicado"

Juanma Moreno ha calificado el incendio de Tarifa, ya controlado tras cuatro días, como "el más complicado al que Andalucía se ha enfrentado en los últimos años", sobre todo porque "las llamas llegaron a escasos cuatro metros de las viviendas".

Además, ha lamentado que la evacuación de los 2.000 desalojados se convirtiera en una "ratonera" por la posibilidad de salir por una única carretera, la N-340, para la que ha pedido un desdoble. Pese a ello, ha valorado que se evitó la "desgracia" con una evacuación "en tiempo récord".

Igualmente ha resaltado que el Plan Infoca de la Junta de Andalucía, encargado de la extinción de incendios, cuenta con 4.700 efectivos, más incluso que los 3.500 que dispone la UME.

"Nos permite estar mejor preparados, además de prestar solidaridad con otras Comunidades Autónomas como está ocurriendo en Extremadura", ha concluido el presidente andaluz.