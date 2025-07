María Jesús Montero, sobre el barómetro del Centra: "Aquí parece que está todo hecho, que los cargos son vitalicios"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha restado credibilidad al Barómetro andaluz de junio del Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicado este jueves, que vuelve a dar la mayoría absoluta al PP si se celebraran elecciones ahora. "Parece que está todo hecho, que aquí los cargos son vitalicios y que no hace falta que los ciudadanos voten", ha remarcado Montero.

La ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, en declaraciones a los medios en Málaga, ha apuntado que el CENTRA es un instrumento puesto "al servicio" del Gobierno autonómico del PP-A.

El citado barómetro arroja que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 41,7% de los votos y una ventaja de 19,9 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 19,8% de los sufragios y caería hasta los 24-26 escaños, de forma que los 'populares' consolidarían así la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Para los socialistas, se trataría de su peor resultado en la historia de la comunidad.

"Yo creo que hace falta más humildad", ha indicado Montero, para quien hace falta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ponga manos a la obra". "Parece que aquí no hace falta ni que los ciudadanos voten", ha añadido.

"Moreno está todo el día reprochando, confrontando, exigiendo lo que él no se aplica. Un solo proyecto, díganme, un solo proyecto de la mano de Moreno Bonilla, que no haya sido apadrinado por el Gobierno de España, que pueda decirse que representa un símbolo de la etapa de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Ya se lo digo yo, no lo van a encontrar, porque no lo hay", ha apuntado.

En opinión de la vicepresidenta primera del Gobierno, para Juanma Moreno, "Andalucía es un álbum de fotos" y no se dedica a promover "políticas públicas que ayuden al conjunto de los ciudadanos", sino todo el tiempo dedicado al "acoso y derribo al Gobierno de España porque sigue las instrucciones de Madrid".