El Ayuntamiento de Carboneras abre otra vía para derribar del Algarrobico sin el PSOE ni expropiar los terrenos

El Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, ha aprobado este viernes por mayoría absoluta la revisión de la licencia del Algarrobico, el hotel ilegal que está en sus costas. Con esta decisión se abre la vía para el derribo del edificio sin que medie una expropiación, como ha planteado el Gobierno central.

El PSOE local, sin embargo, no se ha sumado a esta iniciativa. Tan solo ha votado a favor el concejal Andrés Belmonte, oficialmente miembro del grupo municipal del PSOE pero apartado en la práctica de las filas socialistas.

El resto de la corporación no ha asistido, si bien algunos han justificado su ausencia por vías oficiales y otros por mensajes de WhatsApp que no se han tenido en cuenta, entre ellos, el alcalde Felipe Cayuela (PP), quien hace unos días comunicó su paso al grupo de no adscritos por discrepancias con su partido.

Sea como fuere, si se consigue revisar la licencia de obra y anularla al tratarse de un espacio protegido donde se alza el hotel ilegal, se podría empezar el proceso de demolición.

Esta decisión, ha recordado el alcalde, Salvador Hernández, de Ciudadanos, se toma "por mandato judicial". "El hotel del Algarrobico en su día quizás fue un sueño para el pueblo de Carboneras o se vendió como un sueño, pero con el paso de los años ese sueño se ha convertido en una pesadilla para Carboneras y, si me apuran, para toda la comarca del Levante almeriense", ha manifestado Hernández (CS).

Abrir el hotel

Así, ha señalado las casi dos décadas transcurridas en las que aún "unos creen que es oportuno que se abra el hotel" y "otros, que se derribe". "El caso es que los grandes damnificados son los ciudadanos de Carboneras, en particular, y de Andalucía en general", ha dicho Hernández.

El primer edil ha aprovechado para pedir al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que "se deje de utilizar el Algarrobico como arma arrojadiza y argumento político".

Porque, de forma paralela, el Gobierno central ha iniciado los trámites para la expropiación de los terrenos. Esta fórmula, avisan desde la Junta, abre la puerta a la judicialización del asunto. Eso, añaden, podría retrasar el derribo años.

En todo caso, para Hernández el hotel "no es un atentado medioambiental" sino un proyecto que "se inició de la mano de todas las administraciones" y por ello "somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras", con lo que "hoy por hoy, está haciendo mucho daño".

Desde el Ayuntamiento han pedido, además, una reunión con las otras dos administraciones involucradas en la cuestión para buscar una "solución negociada" sobre el futuro del hotel y su posible derribo.

Además, el alcalde ha cargado contra María Jesús Montero, quien prometió que el hotel estaría derribado en cinco meses. "Estaba confundida, equivocada o mentía, pero el hotel del Algarrobico sigue estando en la playa del mismo nombre, y mucho nos tememos que van a pasar varios años hasta que, definitivamente, ese hotel sea declarado totalmente ilegal y se derribe", ha señalado.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carboneras, Lorenzo González, también se ha referido a las palabras de Montero que ha encadenado con la ausencia del portavoz municipal socialista, José Luis Amérigo. "Hoy esperábamos aquí a sus concejales defendiendo lo que defendió su ministra y, como vemos no están. Hay poca seriedad", ha lamentado.

La propia Montero ha hablado también este viernes sobre el hecho de que el hotel siga en pie. Para la vicepresidenta del Gobierno, es de valorar el hecho de que "el Gobierno tenga la documentación muy avanzada".

"Estamos procediendo a la declaración de utilidad pública del Algarrobico, que para que nos entiendan los ciudadanos, es el trámite que tenemos que hacer para derribar", ha explicado.

Aunque ha pasado de puntillas por el hecho de que no ha cumplido su promesa, Montero ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de no actuar en este caso. "Es el perro del hortelano", ha señalado, en referencia al presidente andaluz.

"El Gobierno de España ha actuado, va a seguir actuando, independientemente de que se puedan seguir otros procedimientos en paralelo", ha valorado, en referencia al proceso que se abre ahora en el Ayuntamiento de Carboneras.