La número 2 del PSOE de Andalucía denuncia una campaña de acoso en redes: "Me dicen puta, rata, escoria"

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha llevado a la justicia una campaña de "odio" contra ella en redes sociales. La socialista denuncia que recibe constantemente mensajes con expresiones como ""puta, rata o escoria".

Los mensajes que recibe, añade, le dicen cosas como que debe tener las "rodillas peladas", en referencia al sexo oral o "lo bien que debo masturbar", señala.

Márquez ha dicho basta porque, indica, no quiere "normalizar que, cada vez que comparto contenido en mis redes sociales o en las de mi partido", la insulten con expresiones machistas y vejatorias como las que expone.

La socialista se resiste así a hacer normal la campaña "de odio" y la "violencia, el insulto y el ataque machista" que denuncia estar recibiendo en redes sociales.

Esto llega, señala Márquez, después de "varias denuncias públicas" de los mensajes de insultos y acoso machista. Ahí ha mostrado su "indignación y grito de auxilio". Sin embargo, no han parado. Por eso lo lleva ahora a los tribunales.

"Se han intensificado"

"No es la primera vez que me sucede, pero desde que asumí la portavoces del grupo parlamentario socialista en Andalucía y la vicesecretaría general de mi organización política, estos ataques se han intensificado", señala.

Indica Márquez que el que ella se dedique a la política no es excusa para los insultos y el acoso. Por ella y, también, por sus seres queridos. "Pido respeto para mi familia, que se ve gravemente afectada por estos comentarios y que nada tiene que ver con mi responsabilidad pública", señala.

La socialista hace de su gesto, además, una mano tendida a mujeres que, desde cualquier punto del arco ideológico, estén en su misma situación.

"Pido a todas las mujeres que estén viviendo situaciones similares -en la política, en la calle, en sus trabajos, en sus redes- que no se callen. Les pido que denuncien, que alcen la voz. Que sepan que no están solas. Porque denunciar no es solo un acto personal, es un acto político", explica.

La número 2 del PSOE de Andalucía no esquiva en su comunicado los últimos escándalos en su partido, con altos cargos relacionados con la prostitución. Márquez razona que esos hechos tienen que ser perseguidos "sin contemplaciones". Pero no ocultan la campaña de acoso a la que está sometida en las redes sociales.

"No voy a callarme ni a esperar a que llegue el momento adecuado. Cuando hay violencia, cuando hay acoso, se denuncia. Siempre. No se mide. No se calcula. Porque el momento justo es cuando ocurre", afirma.