María Jesús Montero usa el escándalo de corrupción del PSOE para atacar a Juanma Moreno: "Él no pide perdón"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha aprovechado el caso de corrupción que salpica a su partido con el informe de la UCO que apunta a mordidas de altos cargos de su formación para atacar al Gobierno andaluz.

Así lo ha señalado la también vicepresidenta del Gobierno en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) en la que ha señalado que tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene en su Gobierno "personas imputadas que siguen en los cargos públicos y no piden perdón y no dan explicaciones".

Estas declaraciones llegan solo unos días después del terremoto político que supuso el informe de la UCO que certificaría el que el ya número 3 del PSOE, Santos Cerdán, junto con el exnúmero 3 y suministro de Transportes, José Luis Ábalos y su asesor, Koldo, tenían una trama de mordidas y comisiones en la adjudicación de obra pública.

Sin embargo, Montero ha puesto el foco en el PP andaluz -y madrileño- en una estrategia que, explicaban la pasada semana fuentes del PSOE en el Parlamento de Andalucía, era una salida lógica al cerco de la corrupción a su formación: el ataque como defensa.

Así, Montero ha pedido "explicaciones" a Juanma Moreno y ha sacado pecho de cómo el PSOE ha afrontado el caso de Ábalo, Cerdán y Koldo. "No se le exige el mismo nivel de explicación" al PP que al PSOE, ha indicado la líder socialista porque es como si los 'populares' "convivieran con normalidad con la corrupción y la llevaran de serie".

"Explicaciones"

Frente a esa actitud, Montero ha reivindicado que los socialistas, "cuando tenemos la desgracia de que un compañero tiene estos comportamientos que ya le impiden llevar ese título de compañero", dan "explicaciones, lo apartamos del partido, damos la cara ante los medios de comunicación".

Sin embargo, el caso Santos Cerdán está lejos de estar explicado y resuelto, señalan desde el PP así como desde la izquierda a la izquierda del PSOE o Vox. Porque hay sospechas de una posible financiación irregular de los socialistas, apuntan algunas voces a raíz del informe de la Guardia Civil.

Para Montero, empero, ahora es el momento de hablar de las presuntas irregularidades de la Junta en los contratos de urgencia firmados por la crisis del Covid-19.

La líder del PSOE en Andalucía, además, ha aprovechado su intervención en RNE para movilizar voto a favor de su partido. Así, ha señalado que el "el voto progresista" tiene que movilizarse "para hacer posible salir de esa situación de parálisis que vive" Andalucía, sin entrar en la pregunta de que si el escándalo de corrupción de Ábalos y Cerdán pueda perjudicar sus aspiraciones electorales en la Junta.

Montero ha señalado así que su "línea" ante la campaña de las próximas elecciones andaluzas -previstas para dentro de un año, en junio de 2026- "va dirigida a ilusionar a los andaluces para que podamos converger con el resto del territorio" español.

Así, ha señalado, el objetivo es hablar de "reindustrializar nuestra tierra" y "desarrollar este proyecto que tanto nos ilusiona".

"A partir de ahí, evidentemente, todos estos casos no son agradables, y tienen desde luego un tremendo dolor para las personas que estamos en ese entorno cercano, incluso emocional, de personas que se ven en este tipo de situaciones porque se han desviado presuntamente de las normas", ha continuado María Jesús Montero.

En todo caso, la vicesecretaria general socialista ha insistido en señalar que "deberíamos tener la misma medida" de exigencia "cuando ocurren casos" de corrupción "de este tipo, y con independencia de quien los produce".

Así, Montero ha sostenido que "no puede ser que sea un escándalo total cuando se produce dentro de una organización política", y que "otros convivan con normalidad con esa corrupción, no contesten a preguntas, no digan nada", y "dejen a las personas en los cargos".

La secretaria general del PSOE-A ha concluido así defendiendo que los socialistas "estamos demostrando que somos distintos" que los 'populares', y "ante un caso de corrupción", aplican "tolerancia cero" y abogan por "apartar en los cargos públicos a las personas que están en esa situación, para que la justicia pueda continuar su tarea", ha zanjado María Jesús Montero.