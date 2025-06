Susana Díaz pide a Sánchez elecciones antes de acabar el año tras el informe de la UCO: "Es asqueroso e inaceptable"

La expresidente de la Junta de Andalucía y actual senadora del PSOE, Susana Díaz, ha pedido al presidente del Gobierno y líder de su partido, Pedro Sánchez, que convoque elecciones "antes de que acabe el año".

La también exsecretaria general del PSOE andaluz ha hecho estas declaraciones tras escuchar en parte los audios de José Luis Ábalos, Koldo y Santos Cerdán en los que se habla, según la UCO, de presuntas mordidas y comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas.

Para Díaz, la información que está saliendo sobre su partido y personas muy próximas al presidente del Gobierno es despreciable. "Es asqueroso e inaceptable", ha señalado a los medios de comunicación.

Tras oír la transcripción de uno de los audios en el informe de la Guardia Civil, la expresidente de la Junta ha sido tajante: "Es asqueroso e inaceptable en un partido como el mío", ha señalado.

Contra todas esas informaciones de presunta corrupción, Díaz tiene claro que hay que "depurar responsabilidades ya". El PSOE, ha señalado, tiene que dar respuesta a este escándalo "desde el minuto uno".

Explicaciones

Además de dar cumplidas explicaciones, la líder del PSOE andaluz apuesta por convocar elecciones a la mayor brevedad. Antes de que acabe el año. De lo contrario, ha señalado, su partido va a llegar a 2027 "arrastrado".

La socialista ha destacado que los votantes del PSOE viven todos los días "desbordados, con una barbaridad nueva" y ha indicado que su formación tiene "más que ofrecer que llegar a las elecciones arrastrado".

No son las únicas declaraciones que ha dado Díaz. La expresidente andaluza también ha señalado que el día de ayer fue "de los peores" que recuerda, pero señaló que no sabe si va a haber más porque haya más información de corrupción en su partido.

"Estoy impactada", ha contado, antes de recordar a los afiliados y simpatizantes del PSOE. "Estoy recibiendo muchos mensajes de compañeros que están mal", ha señalado.

"Esto para un socialista... La inmensa mayoría de la gente es buena", ha indicado en referencia a sus compañeros de filas. "Y ahora hay mucha gente abochornada y avergonzada. La situación es muy complicada", ha valorado.

La socialista ha preferido no entrar ahora a valorar las primarias que ella se jugó contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toda vez que hay grabaciones que apuntan a un posible amaño de otras primarias, las de 2014, que ganó también Sánchez.

"Yo de eso no quiero hablar, no quiero ser ventajista ni oportunista. No estaría bien ni me sale ni quiero ni me apetece", ha señalado.

Pero Díaz ha vuelto a pedir a su partido que "reaccione" y tome medidas urgentes. También que sean muy claros en las medidas contra quienes estén señalados en la causa. "Hay que actuar ya. Y el partido tiene que ser muy contundente. Esto nos condena para un montón de años. Estas cosas a los socialistas no se les perdona", ha indicado.

"Son 500 folios"

Para Díaz, los socialistas "no se merecen" el sufrimiento de ver cómo casos de corrupción de su partido abren los informativos y periódicos. "Son 500 folios, a saber lo que hay ahí", ha señalado, en referencia a la extensión del informe de la UCO sobre el caso.

"Habrá muchas grabaciones y algo muy desagradable y bochornoso. La gente está sufriendo en las casas del pueblo, en sus casas... La gente lo está pasando mal", ha insistido.