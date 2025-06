Juanma Moreno, sobre el PSOE: "Ábalos, Koldo, Zarrías pagando a una fontanera... ¿Hasta dónde vamos a llegar?"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un repaso de los escándalos que rodean al PSOE ahora mismo: el caso Koldo, las sospechas sobre José Luis Ábalos y ahora, como ha adelantado EL ESPAÑOL, los audios que señalan al exconsejero socialista andaluz Gaspar Zarrías como pagador del sueldo de la "fontanera" Leire Díez.

"Hay sospechas de corrupción en el entorno más cercano del presidente del Gobierno", ha señalado el presidente andaluz a su entrada en el Plenario del Parlamento de Andalucía. "Me preocupan muchísimo las informaciones que salen", ha señalado Moreno.

La información que adelantaba EL ESPAÑOL sobre Zarrías y su presunta implicación en pagos a Leire Díez supone, ha indicado Moreno, que "la corrupción del PSOE del pasado está conectada con la de ahora".

"Son ramificaciones de la corrupción socialista que creíamos que ya la habíamos superado", ha indicado, pero que las recientes informaciones señalan que no es así. "Vuelven otra vez"·, ha resumido.

"¿Hasta dónde vamos a llegar?", se ha preguntado Moreno, quien ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno y líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez. El presidente andaluz ha recordado que el socialista lleva "40 días sin dar una explicación a los medios de comunicación" sobre los presuntos casos de corrupción que salpican a su Gobierno.

"No es aceptable"

"Eso en un país democrático, liberal y occidental no es razonable, no es aceptable en ningún país de nuestro entorno europeo", ha afeado el presidente andaluz, quien cree que el Ejecutivo central tiene las horas contadas. "El Gobierno central se está deshaciendo, está autodestruyéndose como consecuencia de la corrupción", ha indicado.

El presidente de la Junta también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que el número tres del ministerio que dirige María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE de Andalucía, habría podido cobrar '"mordidas".

"Si eso es así -ha indicado Moreno-, la señora Montero tiene que dar explicaciones. Es la señora Montero la que lo puso en su equipo", ha exigido el presidente andaluz.

Para Moreno, la ministra de Hacienda debe ser transparente y explicar "cuál es la situación de este señor, a qué se dedicaba, si ella conocía lo que se dedicaba y si alguna vez tuvo alguna información" sobre este nuevo presunto caso de corrupción.

Gobierno "bloqueado"

"Cada vez tenemos más dudas, más sospechas de un Gobierno que es una corrupción sistémica, es una corrupción generalizada y eso es altamente preocupante en términos de generación ética y democrática y sobre todo con un gobierno absolutamente bloqueado, un presidente que no va al Congreso, que no va al Senado, que no se para ante los medios de comunicación, que no da explicaciones", ha valorado Moreno.

"España no puede seguir así", ha añadido, no ya "por el PSOE o el PP" sino porque "hemos llegado creo a una situación que es terriblemente complicada y terriblemente triste para todos los españoles" porque "sinceramente no pensaba nunca que este Gobierno iba a llegar al absoluto descontrol".