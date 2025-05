Montero va al Parlamento para evidenciar la ausencia de Moreno tras el partido del Betis: "Volvimos en el mismo avión"

Sí se puede ver un miércoles por la noche ver un partido del Betis in situ en Polonia y estar al día siguiente a las 12,00 horas en el Parlamento andaluz.

Eso es lo que ha querido demostrar la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, con su presencia este jueves en la Cámara andaluza por primera vez desde que fue nombrada secretaria general del PSOE andaluz para asistir a una reunión de trabajo.

Todo ello con el fin de evidenciar que ella ha podido estar en los dos escenarios y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no porque no ha querido, en la sesión de control a su gobierno. Sobre todo tras asegurar a los periodistas que volvieron en el mismo avión y que llegaron a Sevilla de madrugada.

Con un tono irónico, Montero ha desgranado el viaje a Polonia del presidente andaluz. "Se fue un día antes del partido, seguramente para familiarizarse con la ciudad; yo no conozco su agenda", ha dicho.

Aunque ha dejado claro que ella estuvo el martes por la tarde en la sesión de control del Senado, no pudo estar en la del Congreso celebrada este miércoles, cuestión que también le han reprochado desde el PP.

Pero Montero ha ido más allá al asegurar que la Mesa del Parlamento de Andalucía ofreció a Moreno cambiar la hora de la sesión de control para que se sometiese a las preguntas de los portavoces por la tarde y tampoco quiso.

"Me gustaría saber exactamente por qué se oculta y qué es lo que no quiere responder", ha planteado María Jesús Montero. También le ha reprochado que "no explique nada, ni de los contratos de emergencia ni de lo que está pasando" con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, refiriéndose a su posible incompatibilidad que ha sido aclarada por el propio consejero.

Precisamente en esta sesión plenaria los socialistas han abordado la puesta en marcha de una comisión de investigación por los contratos sanitarios supuestamente irregulares que ya están siendo investigados judicialmente.