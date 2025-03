El PP llevará a Armengol y a Sánchez ante el TC por vetar las enmiendas del Senado que rebajaban el IVA a los alimentos

El PP abre un frente judicial contra el Gobierno y contra la Mesa del Congreso. Acudirá al Tribunal Constitucional (TC) con un recurso de inconstitucionalidad y otro de competencias. Lo hacen, señalan, por vetar las enmiendas del Senado que rebajaban el IVA a los alimentos.

En total, habrá tres acciones: una del grupo de senadores del PP; otra de los diputados en el Congreso; y una tercera que será del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.

De esta forma, Feijóo, señalan fuentes de Génova, "activa la guerra entre cámaras" para "proteger la democracia". De fondo, señalan, hay un problema más grave por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez extiende su acción al poder Judicial -a través del Constitucional- y al Legislativo -mediante la Mesa del Congreso-.

Fuentes del PP señalan que su batalla por los valores democráticos se extenderá a la Justicia europea si fuera necesaria. Así, además de al TC, plantean como opción acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ya han planteado en casos como el de los ERE fraudulentos de Andalucía cuando gobernaba el PSOE en la comunidad.

El anuncio de estas medidas judiciales lo ha hecho la secretaria general y diputada en el congreso, Cuca Gamarra. "No nos vamos a quedar quietos ante Armengol o Celis", ha indicado la popular, en referencia a la presidenta y vicepresidente de la Mesa del Congreso.

Senadores y diputados

Por eso, ha indicado, "vamos a actuar ya" mediante esos recursos ante el Tribunal Constitucional que llegará tanto del Senado como de los senadores y diputados a título individual.

Así, Gamarra ha instado a Sánchez a que "respete la separación de poderes" que marca la Constitución. Si no lo hace, ha advertido, el partido acudirá a la Justicia. Además, le ha exigido que no se salte "las mayorías", en alusión al voto del Senado, donde manda el PP y que luego, según entienden, se saltó la Mesa del Congreso.

Fuentes del PP subrayan que, una vez que el Senado votó el texto de la Ley, debería haber llegado al Congreso para votarse tal y como salió de la Cámara Alta. Y no fue así, se quejan.

De esta forma, sostienen, se le impidió su labor al Senado. Y también a los diputados, quienes no pudieron votar el texto que se había votado. A eso se suman, plantean, que el Gobierno introdujo unas enmiendas en el texto. "No pueden hacer eso", defienden desde el PP. "Un txto aprobado no puede variarse".