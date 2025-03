Cuca Gamarra: "Montero y Díaz dan gato por liebre con el SMI porque tendrá retenciones y declaración de la renta"

El PP desconfía del acuerdo entre las vicepresidentas del Gobierno María Jesús Montero y Yolanda Díaz. "Ha sido un sainete", según la portavoz nacional del PP, Cuca Gamarra, quien está este viernes en Sevilla para asistir a la interparlamentaria que su partido celebra en la capital andaluza.



Para Gamarra, el Gobierno de Pedro Sánchez "engaña" a los españoles con el acuerdo que, además, ha sido parte de una obra de teatro, ha señalado. El Ejecutivo central, ha censurado, "no gobierna, pero ambas vicepresidentas son unas fantásticas actrices".



Para el PP, el pacto al que han llegado Sumar y el PSOE para sacar adelante el que el salario mínimo interprofesional (SMI) tribute, algo que no pasaba hasta ahora, es un "engaño".



¿Por qué? Según ha resumido Gamarra, quienes cobren el salario mínimo tendrán retenciones que no se devolverán hasta, al menos, junio del año próximo. Entonces quienes cobran el SMI deberán hacer declaración de la renta, otro de los engaños, según la portavoz del PP.



Porque, ha añadido, es posible que cuando se presente la declaración, no se les devuelva. "Eso ya se verá", ha indicado. El acuerdo, por lo tanto, deja a quienes cobran el mínimo en una situación vulnerable.



A eso se suma otra "mentira" del pacto PSOE-Sumar: esas retenciones que se podrían devolver solo se contemplan para este 2025. En 2026 tributarán como un asalariado más.





"Después de todo este sainete y de haber demostrado ser dos fantásticas actrices, tanto María Jesús Montero como Yolanda Díaz, lo que han acordado hoy significa que se va a seguir pagando el impuesto sobre la renta por parte de aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional", ha subrayado Gamarra.



Esto tiene una finalidad, ha añadido. Para Díaz, "mantener el sillón de la Moncloa" está por delante de "proteger a aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional". Para Montero, "solo hay una misión, seguir recaudando a toda costa, aunque sea a costa de aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional".