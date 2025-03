Juanma Moreno: "Todas las familias tienen derecho a cuidar de la abuela y dejarla ver a Juan y Medio por las tardes"

"Todas las familias de Andalucía tienen derecho a cuidar de la abuela y dejarla ver a Juan y Medio por las tardes, que eso es algo importante". Con esa broma ha animado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que los andaluces se sumen a la campaña de corresponsabilidad y conciliación que ha presentado la Consejería de Igualdad.

La campaña, bajo la apariencia de una "falsa ley" establece derechos y obligaciones para todos los andaluces con el objetivo, ha señalado Moreno, de alcanzar una "corresponsabilidad total y absoluta" entre hombres y mujeres.

"Le hemos dado el nombre ficticio de ley", ha añadido el presidente andaluz "para llamar la atención de la sociedad". De esta forma, los andaluces pueden hacer "una reflexión sobre si consideran los hombres que son corresponsables en las tareas".

De esta forma, el artículo 1 de la 'ley de corresponsabilidad' establece que "ninguna tarea será discriminada por razón de sexo, género o costumbre", ha explicado Juanma Moreno.

"Hay mucha costumbre que hace que los hombres no asuman responsabilidad en esas tareas", ha detallado el presidente andaluz.

"Iguales ante la plancha"

La 'ley' sigue en su articulado estableciendo que "todo andaluz o andaluza es igual ante la plancha y la ropa arrugada". Nadie, ha añadido Moreno, debe entender que llevar la ropa planchada es tarea de ellas.

"Toda casa tiene derecho a estar limpia como los chorros del oro", ha desgranado Moreno. "Entre todos", ha subrayado.

Igual que la limpieza o los niños, los mayores también son responsabilidad -y derecho de todos-, ha señalado Juanma Moreno. "Toda la familia tiene derecho a cuidar de la abuela y dejarla ver a Juan y medio, que es algo importante", ha indicado el presidente de la Junta.

"La ley, aunque sea imaginaria, debe respetarse", ha pedido Moreno, quien ha pedido más atención aún a los hombres. "Hay que actualizarse", les ha dicho, porque "las mujeres no deben ser las que se encargan de ir por a los niños, cuidar a la abuela, quitar la colada y mientras, con la otra mano, hacer las lentejas".

El presidente de la Junta ha insistido en que la corresponsabilidad no es decir "yo te ayudo". "No es eso, no es ayudar porque es responsabilidad de los dos. Hay que trabajar los dos. No es ayudar, es compartir".

Ahí los hombres, ha indicado, tienen más que reflexionar: "Nosotros los hombres tenemos la responsabilidad y obligación de asumir tareas en casa".

"Esta campaña simpática, que no busca culpabilizar sino concienciar, nos pide que sigamos dando pasos como iguales", ha añadido el presidente de la Junta, quien ha detallado que la iniciativa supone una inversión de 3 millones de euros.