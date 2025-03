Quién es José Alberto Cruz: de estrella emergente del PSOE a detenido por exhibirse ante menores en un gimnasio

La historia de José Alberto Cruz Romero se escribía, hasta este domingo, con letras doradas. Graduado en Comunicación Audiovisual, gran facilidad de palabra, estrella en las redes sociales, abanderado en el congreso regional del PSOE andaluz, meteórica carrera en el Ayuntamiento de su localidad, Chiclana de la Frontera...

Pero todo se torció el domingo. En realidad los problemas para este joven con buena planta y cara de no haber roto nunca un plato empezaron el pasado miércoles. Entonces la Policía Nacional le detuvo acusado de exhibirse desnudo ante menores.

Hay más datos inquietantes, siempre según la denuncia de uno de los padres: el joven se habría paseado completamente desnudo durante horas por el vestuario donde estaban los menores. Pero no solo en un gimnasio, sino en los tres donde estaba apuntado.

Tanto si es declarado culpable como si no lo es, el daño está hecho, señalan en el pueblo. Porque Cruz vive tanto de la política como de su imagen, dañada por este episodio. Su perfil de Tik Tok tiene casi 200.000 seguidores y sus vídeos, cerca de un millón de visualizaciones. Un 'imperio' en redes sociales que puede desmoronarse.

Los hechos, que se enjuiciarán en un proceso que no tiene fecha por ahora, han dejado a José Alberto Cruz Romero en una posición más que delicada porque los grupos de Whatsapp y Facebook de su localidad echan fuego desde que se conoció la noticia de su detención.

Hasta aquí los hechos corroborados por la Policía Nacional. Pero, ¿hubo exhibicionismo? Lo tendrá que determinar el juez. De momento hay una denuncia Y, ¿quién es José Alberto Cruz Romero? Una estrella en ascenso en el PSOE. Concejal desde 2015, desde 2019 estaba encargado de las tareas de Juventud y LGTBi Q+.

La mayor demostración del rutilante ascenso de este concejal de un ayuntamiento de Cádiz está en el pasado congreso del PSOE de Andalucía. Celebrado en Granada, al inicio del mismo la organización eligió a ocho militantes para ser 'abanderados'.

Abanderado del PSOE

La idea es que fueran personas intachables. Ejemplos de socialistas en cada una de las áreas elegidas. ¿Y quién llevaba la bandera de Andalucía en ese pequeño grupo de elegidos? Justo, José Alberto Cruz.

Durante dicho congreso regional, Cruz grabó vídeos para sus plataformas digitales. Por su micro pasó mucho socialista destacado. Es el caso del diputado en el Congreso y secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, quien felicitó al concejal gaditano por su trabajo.

José Alberto Cruz, en el congreso del PSOE andaluz como abanderado M. Moguer

Hay fotos de Cruz con María Jesús Montero, con diputados nacionales y autonómicos. Entrevistas grabadas en vídeo en la que los altos cargos del PSOE pasaron por su micro en el encuentro de Granada.

Sin embargo, en cuanto se supo de su detención, el partido tardó horas en expulsarle y pedirle el acta de concejal. Eso no cierra el caso, porque Cruz puede no entregar su credencial y pasar al grupo mixto. Por el momento no se ha pronunciado.

Ánimos caldeados

Mientras, en Chiclana los ánimos están caldeados. Hay quien ve en esta caso una estrategia para opacar la luz de quien hasta este fin de semana era una estrella en ascenso en el PSOE.

"A las personas que brillan, y sobre todo en la política, es necesario apagarlas. Y cuando no funciona de las mejores maneras, toca ensuciar su persona", señala una vecina de la localidad. "José Alberto podría ser el alcalde que toda ciudad desee tener, da igual del color que seas, una persona cualificada, formado, actual, cercano, empático, humano… y eso molesta", añade.

"Yo no pongo la mano por nadie, pero si hay una investigación detrás y por algo será, así que por qué si no se ponen a investigar a una persona", indica otra persona de la localidad en alguno de los muchos foros que se han abierto sobre la cuestión.

Entre las opiniones que circulan por Chiclana está que esto puede ser un 'ajuste de cuentas'. Y lo relacionan con unos correos que salieron del Ayuntamiento hace poco y que faltaban el respeto al concejal por su orientación sexual.

Con solo 22 años

Cruz, en realidad, asegura que nunca pensó en dedicarse a la política. Pero le contactaron del PSOE tras el éxito de sus vídeos en redes sociales y le ofrecieron ir en las listas. Tenía solo 22 años. Hoy tiene 32.

"Compartía mucho contenido y fue la cercanía con ese ámbito lo que hizo que me llamaran para entrar en la lista. El PSOE contó conmigo y ganamos las elecciones", explicó en su momento a EL ESPAÑOL.

"Hay gente simpatizante del partido y gente que no, pero muy agradecida con este tipo de cosas. La gente le agradece que le ahorres tiempo", señalaba hace un par de años en relación a los vídeos que sube a redes en los que explica, entre otras cosas, cómo hacer trámites por Internet.

Premio en redes

Esa faceta suya le valió el apodo del concejal tiktoker y hasta un premio: el de mejor educador digital de España en la EduCon, convención nacional centrada en ese ámbito.

Ahora su carrera política está casi acabada tras su expulsión fulminante del PSOE; sus perfiles en redes, congeladas desde el día de su detención. Por delante tiene que afrontar el juicio debido a la denuncia por exhibicionismo.

En Chiclana sigue el debate: "Fuera de todos los cargos, fuera del PSOE y también cómo concejal", anima uno; "vamos a ver lo que dice la Justicia. Ya solo vale o inocente o culpable... Las redes sociales hacen más daño que un juicio", señala otro.

Este periódico trató de ponerse en contacto con el concejal para recabar su versión, pero no fue posible.