Juanma Moreno repetiría su mayoría absoluta pese al 'efecto Montero': el PSOE sube 5 puntos a costa de la extrema izquierda

Así se desprende de la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL con motivo del 28-F. Juanma Moreno se haría con 57 asientos en el Parlamento de Andalucía y sumaría un 45,5% de los votos, es decir, 2,4 puntos más que en junio de 2022. La mayoría absoluta en la cámara andaluza, cabe recordar, está en 55 escaños y ahora mismo tiene 58.

Eso supone dos cosas: que el desgaste tras casi ocho años al frente de la Junta es mínimo —sube en apoyos aunque baje en un escaño— y que su estrategia moderada da frutos: arrastra votos del centro, de la derecha e incluso de la izquierda.

La mayoría absoluta se daría, además, en medio de la efervescencia propia de la llegada de una nueva candidata para el PSOE andaluz. Efecto más acentuado, si cabe, puesto que se trata de una ministra y vicepresidenta. Su exposición mediática es máxima.

Eso hace que los socialistas podrían subir hasta 5,8 puntos en intención de voto, lo que se traduciría en 5 nuevos escaños. El PSOE, con Juan Espadas, sacó el peor resultado de la historia del partido, que otrora tuvo en Andalucía su granero de votos más fiel. La ministra candidata crecería en intención de voto gracias al hundimiento de la extrema izquierda: Adelante Andalucía no conseguiría representación en el Parlamento.

El PP de Juanma Moreno se alzaría de nuevo con la mayoría absoluta en Andalucía. EE Sevilla

¿Efecto temporal?

Sin embargo, esos datos pueden ser un espejismo propio de ese efecto rebote del aterrizaje de Montero desde el Gobierno central. Habrá que ver si es capaz de sostener esos números o el PSOE vuelve a cifras más discretas cuando ya no sea novedad su presencia como líder en la comunidad.

Con el PP en 57 escaños y el PSOE en 35, la peor parte se la lleva la izquierda a la izquierda de los socialistas. Adelante Andalucía, de hecho, como decimos, desaparecería de la cámara legislativa al bajar en 1,4 puntos hasta el 3,2%. Sería la ventaja que se llevaría el PSOE de Montero, aunque se trata de un cambio volátil.

En el caso de Por Andalucía -IU, Podemos y Más País, entre otras fuerzas de extrema izquierda- el retroceso es de 1,2 puntos. Sin embargo, la formación que lidera Inma Nieto mantendría los 5 escaños que tiene ahora mismo. La crisis de Sumar se traslada así al Parlamento andaluz, pero sus efectos son limitados puesto que no pierde representantes.

Para Vox es el mayor golpe. La formación de Santiago Abascal en Andalucía cae 2,1 puntos en intención de voto y eso se traduce en dos escaños menos. Pasa de 14 a 12, que son los representantes que tenían en la primera legislatura en la que llegaron a la cámara andaluza.

Vox cae

El dato es más relevante cuando se compara Vox en Andalucía con su versión nacional. Mientras que la formación de Abascal crece en España, en la comunidad baja hasta en dos escaños. Cabe recordar que el partido de Abascal todavía no ha designado aún un candidato para la contienda electoral andaluza.

Al final, en la lucha del efecto Moreno contra el efecto Montero, gana el primero. Porque pese a la subida de cinco puntos, no se compromete el Gobierno del líder del PP andaluz. Ni tampoco su mayoría absoluta.

De hecho, la encuesta arroja otra cuestión clave: si solo se presentasen ambos candidatos, el 45,9% de los andaluces prefieren como presidente de la Junta a Juanma Moreno frente al 28,1% que opta por María Jesús Montero. La diferencia es de 17,8 puntos de ventaja para el líder del PP y presidente andaluz.

Cuando la cuestión se abre a quién debe ser el presidente de la Junta a todos los candidatos, no solo al PP y PSOE, la respuesta sigue siendo mayoritaria de apoyo a Moreno: lo prefiere el 35,5% de los andaluces. A Montero, menos de la mitad: el 15,1% de los andaluces.

A favor de Moreno

A eso se suma la aprobación de la gestión de Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz. Tras casi ocho años en San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, el también presidente del PP en la comunidad tiene de su lado casi a la mitad de los andaluces.

Así, el 47,9% de los preguntados aprueban su gestión. Frente a eso, el 36,5% la suspenden.

¿Y la labor de oposición del PSOE? El 65,3% de los andaluces suspenden cómo los socialistas realizan su labor de control al Gobierno andaluz y solo el 17,7% la consideran apropiada.

En San Telmo

La llegada de Montero al PSOE andaluz, que le ha dado un -se verá si estable- repunte, no se ve con buenos ojos entre los ciudadanos. Así, según la encuesta para EL ESPAÑOL, casi un 43% de los ciudadanos creen que fue una mala idea. El 25% lo ve bien.

Con todos esos datos, y más allá del voto personal, los andaluces tienen claro quién creen que estará en San Telmo desde 2026: Juanma Moreno. Así lo responden casi seis de cada diez consultados.

Frente a eso, solo dos de cada diez ven a María Jesús Montero como presidenta de la Junta si se celebrasen hoy las elecciones a la Junta de Andalucía.

Ficha técnica

Muestra de 1.500 encuestas en Andalucía (600 en Sevilla capital y resto en provincias proporcionales a sus censos electorales), a través de la plataforma Gandia Integra-CAWI (c), del 24 al 26 de febrero. La muestra ha sido ponderada posteriormente por situación laboral, nivel de estudios, y provincia, y reponderada por recuerdo de voto cruzado en las elecciones autonómicas de 2022 y en las generales de julio de 2023. Al tratarse de muestreo no probabilístico, no hay error muestral, sino precisión en el equilibraje (convergencia=97%). Director del estudio: Gonzalo Adán. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España.