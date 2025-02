Montero pide "inversión" para Andalucía como candidata tras negarse a tratar el modelo de financiación como ministra

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y ahora candidata a la Junta de Andalucía por el PSOE María Jesús Montero, se ha marcado como objetivo ser "vanguardia transformadora y que la comunidad "alce la voz para tener inversión sostenible". La socialista hace esas declaraciones desde su partido tras negarse a debatir sobre un nuevo modelo de financiación con las comunidades en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 26 de febrero. En dicha reunión la Montero ministra ha citado a las comunidades para hablar de quita de deuda, algo que desde el PP señalan que es una herramienta para contentar a los socios independentistas.

Sin embargo, en la clausura del congreso del PSOE de Andalucía donde ha sido confirmada como líder del partido en la comunidad y candidata a la Junta, Montero secretaria general sí pide "inversión sostenible".

Además de hablar de financiación, Montero ha pedido a los suyos que recuperen el pulso ganador tras el "shock" que ha reconocido que el partido sufrió en 2018 tras perder el Gobierno de Andalucía.

"Temen al PSOE"

La ya candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha indicado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, tiene "miedo" de un PSOE que "está fuerte, unido y tiene ganas". "No temen a Montero, temen a un partido despierto, unido. Le tienen miedo al PSOE. Un PSOE fuerte es imbatible", ha señalado.

La secretaria general del PSOE de Andalucía ha señalado que el partido en la comunidad está "renovado" gracias a unos "relevos" como el de Juan Espadas, quien renunció a pelear por la Secretaria General.

"Por eso Juan queremos darte las gracias por tu generosidad de entender el momento que ha vivido Andalucía", ha señalado Montero en un gesto que repitió también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos después.

La socialista ha acusado a "la derecha" del PP de no "creer en Andalucía" en referencia a la falta de apoyo del entonces AP -luego PP- al referéndum autonomista.

PSOE andalucista

Montero ha defendido que los socialistas "siempre creyeron" en Andalucía y de ahí que hayan hecho a Escuredo presidente de honor del partido en la comunidad. Ese andalucismo, ha abundado, no es "negar el autogobierno a otros territorios".

Así, Montero ha señalado que el andalucismo del PSOE es "aspirar a tener las mismas herramientas y capacidad de decidir nuestro destino", en referencia a las mejoras de autogobierno de regiones como Cataluña.

En clave nacional, la socialista ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sitúa a España "en el lado correcto de la Historia". Además, le ha garantizado el apoyo y la "defensa" de Andalucía.

"Nos sentimos todas y todos tremendamente orgullosos de que en este momento te hayas convertido en el faro de la socialdemocracia en toda Europa", le ha trasladado a Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez

La nueva secretaria general de los socialistas andaluces ha querido que sus primeras palabras en este acto estuvieran dedicadas a Pedro Sánchez, a quien también ha agradecido sus "años de política valiente" al frente del Gobierno de España, de "política que apuesta por la mayoría, que no tiene otro interés que poner a los ciudadanos en el centro" de su mirada.

Además, Montero ha defendido que la política que guía a Pedro Sánchez es "insobornable ante los intereses de los poderosos, teniendo cada día un afán para intentar construir este proyecto colectivo que se llama España, la España plural en la que todos cabemos, en la que no sobra nadie y en la que queremos oportunidades sobre todo para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para aquellos que quieran venir a nuestras tierras".

La vicepresidenta primera del Gobierno ha subrayado que la acción del Ejecutivo de Sánchez está "logrando modernizar España", algo con lo que "no contaban" los "de la derecha" del PP, que "no lo pueden soportar", ha opinado María Jesús Montero, que en ese sentido ha sostenido que "todo el ruido" que hay ahora "no pretende otra cosa que ocultar la realidad de los datos que vivimos en nuestro país por la apuesta decidida de este Gobierno progresista".

La también ministra de Hacienda ha defendido que "hay que ser valientes para tener capacidad de subir el Salario Mínimo, de incentivar una reducción de la jornada laboral que esperemos poder aprobar", así como "para trasladar también que tienen que pagar más aquellos que más tienen, las grandes multinacionales, la banca, las energéticas, los grandes patrimonios", desde el convencimiento de que "entre todos" se debe ser capaz "de tener un colchón de seguridad que nos da oportunidades para todos".