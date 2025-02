Rocío Hernández: "La sanidad pública no es de izquierdas, está por encima de ideologías y debe estar blindada"

Rocío Hernández (Irún, 1971), es la consejera de Salud y Consumo desde hace algo más de medio año. Médico de vocación, gestora sanitaria por su carrera, prefiere destacar los desafíos a los fallos. Y agradece, cada vez que se le pregunta por los sanitarios, el trabajo de quienes se desempeñan en el Servicio Andaluz de Salud.

Reacia a verse como política -parece sentirse más cómoda como 'gestora'-, está al frente de una de las mayores plantillas sanitarias de Europa y una red que asiste a 8,5 millones de personas.

Defiende la visión humanista de la Medicina que da la vocación, cuestión que, entiende debería sercriterio de acceso a las facultades. Y que es la razón, señala, de que quienes dirigen hospitales sean médicos y no economistas. "Es más fácil que un médico aprenda Economía a que un economista aprenda Medicina", señala.

Uno de sus planes estrella por ahora es el de la atención a cualquier paciente en menos de 72 horas por consulta telefónica. ¿Cómo va la implantación?

Si un ciudadano no consigue cita con el médico en los 21 días siguientes, le preguntamos si quiere que se le gestione por teléfono. Así podemos asignarle una cita en menos de 72 horas. La sociedad ha cambiado. La población mayor y rural tiene mayor fidelidad a su médico de cabecera, pero la población activa y joven quiere una atención más inmediata y casi en un 70 por ciento demandan una atención telemática.

¿La telemedicina se queda?

Sí, es una demanda que nos hace la población. Si te hace falta que te vea tu médico, te ve tu médico. Pero en otros casos, funciona. Y te atienden en menos de 72 horas. Pero si te levantas con 40 de fiebre, ve al centro de salud, que te van a atender. Las urgencias siempre van a ser atentdidas presencialmente. Pero la población que pide una cita telefónica, se le va a dar.

La oposición señala que, pese a este sistema, hay colas a primera hora en los centros salud, ¿es así?

Yo dirigía un centro de salud en 2008 y enconces ya había colas en la puerta. Hay más donde hay más población mayor. Hay zonas donde los centros de salud están tan integrados en la comunidad que son centros de reunión. Colas ha habido y habrá. Las queremos quitar y por eso nos empeñamos en tener teléfono, mostrador, la app, teléfono de salud responde, la web de click salud...

¿Cómo van las listas de espera? ¿Mejoran o empeoran?

Mejoran. Hemos reducido la demora media en 30 días, de 150 a 120. Hemos aumentado la actividad ordinaria un 12% y la extraordinaria en más del 400%. Es un esfuerzo muy importante de los sanitarios para reducir los procesos fuera de garantía en un 44% y los que están dentro de plazo en un 13%.

Pero sigue habiendo gente que espera fuera de plazo...

Las listas de esperta nunca las vamos a dejar a cero. Hay otro factor: la mayor esperanza de vida. Eso lleva a más cronicidad y más patología. Pero una cosa que quiero subrayar es que las patologías oncológicas y urgentes no están sometidas a esos plazos, se consideran urgentes.

En Andalucía había unos 50.000 personas personas pendientes de procedimientos de garantía y los hemos reducido en 23.000. Son datos que están bien y que queremos que sigan mejorando.

Para mejorar la atención hacen falta médicos. ¿Hacen falta más facultades de Medicina en Andalucía?

Esto complicado y multifactorial. En el SAS se sabía hace diez años que iban a hacer falta médicos por jubilaciones. La tendencia no cambia hasta 2027. Pero tenemos que pensar en cómo entran los jóvenes a las facultades. ¿Están entrando a las facultades sanitarias todos los que tienen esa vocación? Porque para ser médico o enfermera hay que ser de una pasta especial. Te llevas muchos problemas a casa y lloras mucho.

¿Hay que cambiar el proceso de selección en Medicina?

Yo no voy a hablar del sistema educativo.

El consejero de Universidades seguro que valora su opinión...

Bueno, se queda fuera de las facultades de Medicina mucha gente con mucha vocación. La vocación no la mides con el sistema selectivo que tenemos.

¿Hay que cambiarlo?

Habría que plantearlo. Medir la empatía, la comunicación... Hay mucho de emociones cuando das una mala noticia. Eso se puede entrenar pero si te sale porque te sale es más fácil. Deberíamos mirar qué hacen países del entorno.

¿Qué países le gustan como modelo?

Dinamarca está trabajando en cómo incorporar esa vocación sanitaria a las facultades. Quienes estudian medicina deben ser brillantes, sí, pero ser también empáticos y comunicar. Lo humano de la mano de lo científico.

Sobre los contratos exprés bajo investigación el juez de instrucción ha ampliado las pesquisas, ¿cree que habrá condenados por este caso? ¿Plantea el cese de algún cargo?

Me gustaría empezar recordando que los contratos de emergencia se hicieron en un momento muy determinado por unas circunstancias muy concretas: en plena pandemia de la Covid-19 cuando teníamos que actuar con rapidez para salvar vidas. Unos contratos que, además, cuentan con sus informes jurídicos correspondientes.

En cualquier caso, nosotros somos absolutamente transparentes. Todos estos contratos están publicados en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía. Estamos a disposición del juez para todo lo que requiera, como estamos colaborando en todo y, lógicamente, somos muy respetuosos con su trabajo. Como he dicho en varias ocasiones, la gerente del SAS cuenta con toda mi confianza y ella, como yo, estamos centradas en seguir trabajando para mejorar la salud de los andaluces.

La oposición señala que la privada no tiene problemas para fichar médicos. ¿Es así?

Eso es lo que ellos dicen. Nosotros sabemos que nos fatlan médicos en Pediatría, Anestesía o Medicina de Familia. Los profesionales que podemos formar en la sunidades de formación que acredita el ministerio son las que son. Sí trabajamos en acreditar unidades docentes para dformar más médidos.

Hay quejas de contratos de un mes o una semana...

A mí me hacían contratos de horas. Siempre hay temporalidad. Cuando se resuelva la OPE de 22-24 tendremos una establización del 94% de la plantilla. En 2028 era del 50%. Eventualidad hace falta para cubrir bajas o vacaciones. Son casi 22.000 las plazas que sacamos en la última OPE. Además se ha trabajado para aumentar el sueldo.

¿Cobran bien los médicos andaluces?

Tienen la posibilidad de hacer guardias, que es un derecho y una obligación. Trabajan mucho. Los sanitarios y los no sanitarios. Adminstrativos, celadores... Nos gustaría que cobrarabn más, claro, pero los recursos son finitos y hay que luchar por la superviviencia del sistema.

¿Pero cobran bien?

Yo nunca me he quejado de lo que he cobrado en el SAS ni como pediatra ni como gestora. No puedo hablar por otros médicos. Se están dando pasos. No quiero entrar en si cobran bien o mal. Trabajan mucho y les doy las gracias.

El que los médicos trabajen en la pública y la privada, ¿descapitaliza la sanidad pública?

No, la actividad se ha incrementado. Dicen que las enfermeras se van a Noruega. Es su decisión personal. Pero en Andalucía se han incrementado en 26.000 los profesionales del SAS y hemos aumentado sueldos y actividad sanitaria. No hay descapitalización.

¿Funcionan los planes para evitar los puestos de difícil cobertura?

Tenemos zonas de ficil cobertura y las vamos a seguir teniendo. La población se marcha de los núcleos rurales a los urbanos.

Lleva ya más de medio año en el puesto. ¿Qué es lo mejor de este tiempo?

Es un camino que hemos empezado y que seguimos en él: ilusionar y crear equipo. Porque la consejera aquí no es la más importante. Lo son los equipos, que compartimos una misma visión. Eso es lo bonito. Somos muchos, consejería y SAS que todas las mañanas nos levantamos para que l apoblación esté más sana.

¿Y qué es lo peor?

Yo no hablo nunca de lo peor. Yo creo que hay cuestiones que mejorar y para eso estoy aquí.

¿Qué hay que mejorar?

Hay tres objetivos estrtégicos que recogen todo: más salud en la población con especial atención a la mayor cronicidad y envejecimiento así como a los cuidados, la prevención con vacunas y la detección temprana con más cribados así como la salud mental y las adicciones; en segundo lugar, recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario, algo que perdieron durante la pandemia cuando nos alejamos de la población; y el tercer gran pilar es recuperar el sentido de orgullo y pertenencia del personal sanitario.

Dicen de usted que no es política, pero la respuesta lo parece: ha señalado objetivos, pero no aspectos malos.

Si me pregunta qué es lo peor, no veo nada. Veo una gran responsabilidad de servicio público. No es porque sea política o no. Yo estoy por servicio público.

No le ha gustado lo de política, ¿no?

No, es que creo que cuando se habla de los políticos tiene cierto carácter negativo porque se relaciona con una pugna o una pelea. Estoy aquí como servidora pública. No estoy aquí para lucimiento personal, sino para servir a los andaluces.

Habla mucho del valor de lo público...

Cuando a una persona le dicen "te tienes que operar", debe tener seguridad de que no va a tener que tirar de ahorros. Yo quiero que eso siga así. Si mis tataranietos no tienen un familiar médico, pues que tengan acceso a un sistema sanitario público.

Es un argumento tradicional de la izquierda, el de las sanidad pública como garantía de igualdad.

¿Y la izquierda por qué? Esto está por encima de los partidos políticos. Esto no es ideología, es intención común que tiene el Gobierno de Juanma Moreno. La salud tiene que estar blindada por encima de los partidos, es lo principal que podemos hacer por la población, además de la educación y la dependencia.

Desde el PSOE les acusan de privatizar esa sanidad pública. ¿Es así?

No es así. Lo que lleva a esa privatización que dice la oposición, que es la concertación con empresas viene de los decretos de garantía que son de año 2001, cuando gobernaba el PSOE. Entonces se empezó a concertar con las empresas privadas. Se concierta para que hagan procediminentos quirúrgicos menores y pruebas diagnósticas que pueden asumir y que los revursos de la pública sean para procesos más complejos. Además, en el año 2014 hubo un 5% de conciertos en la sanidad andaluza; en 2025 hay un 3,5%.

En la sanidad pública suelen gestionar los médicos. ¿Qué le parece?

¿Por qué preferimos que los médicos sean gestores de hospitales? Es más fácil que un médico aprenda economía a que un economoista aprenda medicina. Porque el médico que es vocacional no solo se queda en la superficie sino que entiende la parte humanista y la científica. Como médico empatizas. La relación médico paciente es de confianza.

El Virus del Nilo generó un problema sanitario y político el año pasado con ocho muertes. ¿Qué están haciendo este año?

Hay un plan nuevo. Necesitamos un abordaje de colaboración entre instituciones. Todas tenemos que estar en esto.

¿Qué novedades tiene el plan?

Incrementamos el número de trampas y ahí medimos la densidad de larvas. Además aportamos el conocimiento térnicos para que los municipios pongan en pie sus planes de control.Antes de final de febrero presentamos el plan contra el Virus del Nilo.

¿El objetivo es muerte cero?

No podemos decir nunca muerte cero porque en Medicina 2 y 2 no son siempre 4. Ojalá muerte cero, pero es que esto es imposible. Vamos a controlar mucho más, eso sí. Este año el plan empezará en marzo cuando el año pasado se inició en junio. Y el protocolo se va a adaptar a las condiciones climáticas.

¿Hay nuevas enfermedades en Andalucía como el Virus del Nilo?

Sí. Influyen el cambio climático y la globalización. Hay casos de Zika, que tiene efectos en los fetos; el chikungunya, el ébola...