Dos detenidos en Huelva por la desaparición de Noemí hace seis meses, aunque siguen sin rastro de la mujer

La Guardia Civil ha detenido ya a dos personas por la desaparición de Noemí, una vecina de Santa Olalla del Cala, en Huelva, de la que se perdió la pista hace seis meses.

Por ahora no ha trascendido quiénes son los arrestados, pero sí se sabe que los agentes registraron una finca de la familia de la pareja de Noemí este mismo miércoles, por lo que se supone que todas las sospechas apuntan en esa dirección.

Pese a las detenciones, por ahora no hay rastro de esta vecina de 48 años. Sin embargo, la Guardia Civil mantiene el dispositivo de búsqueda activo. En el mismo están movilizados "unidades del Greim, Geas, Usecic, Unidad Orgánica de PJ, Servicio Aéreo, Cinológico, Seprona, Equipo Pegaso y Patrullas de Seguridad Ciudadana", indican desde el Instituto Armado.

EE Huelva La Guardia Civil cerca un pueblo de Huelva para encontrar a Noemí, una mujer desaparecida hace seis meses

Los detenidos -añaden desde la Benemérita- y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Sobre esta desaparición se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Férnandez, quien explicó que las investigaciones se llevan realizando "desde hace un año" por la Guardia Civil "apuntan a una vivienda con una parcela colindante" del municipio onubense y por ello este miércoles los agentes han "realizado una entrada de registro a ese domicilio".

Indicios sobre la desaparición

"Se trata de una mujer de 48 años que desapareció, pero no puedo trasladarle más datos que esos, porque no tenemos la certeza y seguridad de que haya una relación directa e inmediata de este registro que se está llevando a cabo. Hay indicios, pero hay que esperar a que culmine esa inspección ocular para hablar ya, entonces, de lo que estamos hablando", ha abundado.

Además, Fernández ha negado que "nadie se haya atrincherado" y que la inspección "se ha hecho en presencia de uno de los dueños de la finca", toda vez que ha reiterado que "ahora mismo no hay ninguna persona detenida", pero "no descarto que si hay algún indicio que surja de esa inspección se pueda llevar a cabo algún tipo de detención, pero ahora mismo no existe ninguna".