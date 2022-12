El insultódromo del socialista Pezzi: "tarada", "tontopollas", "paletos", "trileros", "monaguillos"...

Ni el clamor indignado de Podemos contra la "violencia política", ni los llamamientos de Meritxell Batet a evitar la crispación, le quitan el sueño al presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi.

El socialista Pezzi no duda en llevar la lucha política al barro. Su cuenta de Twitter es un auténtico cenagal, en el que vierte una catarata de insultos contra sus rivales del PP: dice que Isabel Díaz Ayuso tiene una "tara mental grave", califica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "tontopollas", dice que Miguel Ángel Rodríguez es un "cutre" y tacha de "monaguillos" a Juanma Moreno y a Alfonso Fernández Mañueco.

Cada vez que este histórico socialista andaluz de 75 años, que fue mano derecha en sus primeros gobiernos de Manuel Chaves, condenado por el caso ERE, sube el pan.

Su último blanco ha sido precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones en las que tildó al presidente Pedro Sánchez de "tirano" y aseguró que el PSOE ha "decidido destrozar la democracia".

A través de su perfil de Twitter, Manuel Pezzi afirmó que Ayuso que tiene "una tara mental grave o dislocada en su asalto al poder sin apoyo democrático". "Ojo con la violencia", rezaba curiosamente al final del tuit, en el que cargaba duramente contra la presidenta madrileña.

No obstante, a los dos días eliminó este mensaje y lo sustituyó por otro en el que rebaja el tono: "Llamar tirano a un presidente democrático me parece repudiable y hablar de dictadura, un llamamiento al odio y al enfrentamiento".

No es la primera vez que este exconsejero de Medio Ambiente y de Educación en los primeros gobiernos de Chaves, y que hoy ocupa el cargo honorífico más importante en el partido, se ve envuelto en polémica.

Llamar tirano a un Presidente democrático como @sanchezcastejon me parece repudiable y hablar de dictadura, un llamamiento al odio y al enfrentamiento. He eliminado un tuit mío anterior donde descalificaba a Ayuso.Creo que es preferible que lean su mensaje y decidan cada uno

El pasado mes de junio, Pezzi enfangó la campaña de las elecciones andaluzas al llamar "tontopollas" y "cateto" a Feijóo por hacer una comparación en un acto en Granada entre la puesta de sol granadina y la que se puede contemplar en Finisterre.

Sin embargo, los insultos al presidente popular no se quedaron ahí. Después de la victoria electoral de Juanma Moreno, Pezzi continuó con esta dinámica: afirmó que Feijóo es un "mentiroso" y un político "tóxico" para España.

Esto no va d atardeceres en la Alhambra d Granada,va d sí es un hombre d estado,cuando recurre a la mentira sistemáticamente para hacer política,q prefiere a España hundida si no la gobierna él y sus amigos,q tergiversa los datos para crear tensión.Feijóo es tóxico para España

Además, en otro tuit extendió sus insultos a otros dirigentes del PP, como la portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. También incluyó en el mismo saco al presidente andaluz, Juanma Moreno, al calificar a ambos de "políticos tóxicos". En otro mensaje aseguraba que éstos "no saben, no leen, no estudian, sólo mienten".

Contra Ayuso también cargó cuando la presidenta madrileña aseguró que la hoja de ruta contra el cambio climático a menudo se convierte en "una gran estafa". "Vergüenza ajena. Ayuso de nuevo diciendo bobadas anticientíficas y pregonando doctrinas de paletos", escribió Pezzi en la red social. Unos meses antes había asegurado que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, es un "cafre" que propicia "odio y violencia".

¿Este cafre puede impunemente atropellar el trabajo de una periodista, como hace su jefa Ayuso manipulando a la ciudadanía madrileña, ocultando información y aplaudiendo a la ultraderecha? Odio y violencia que pagaremos duramente si no le ponemos coto.

Sin embargo, sus ataques también se han dirigido en ocasiones contra los actuales socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Un día después de que el Ejecutivo socialista exhumara los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el 24 de octubre de 2019, Pezzi cargó de forma despiadada contra Pablo Iglesias.

"Si Pablo Iglesias estuviera en el Gobierno estaría diciendo: 'gracias a Podemos sacamos a Franco del Valle de los Caídos, el PSOE no se hubiera atrevido'. La incontinencia e insolvencia de un dirigente que ha hecho de la traición su modo de vida", rezaba en aquel tuit. Dos semanas después, se celebraron elecciones generales y Pedro Sánchez firmó su pacto de gobierno con Unidas Podemos.

Gobiernos de los ERE

Pezzi tuvo responsabilidades en el Gobierno andaluz hasta 2004 junto a otros ex altos cargos que han sido condenados por el caso ERE. Varios de ellos, a penas de prisión por los delitos de malversación por el reparto de ayudas que sumaron 680 millones y que hoy día es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Pero la corrupción del partido que preside no le causa el menor rubor a Manuel Pezzi.

Algunos recuerdan su nombre, por el gesto que Pezzi tuvo al exhibir la bandera andaluza en el Congreso de los Diputados, cuando Mariano Rajoy criticó desde la tribuna la situación de la sanidad en aquella región.

La bancada popular aplaudía y la izquierda se removía alborozada, cuando el veterano socialista asomó sobre su escaño la bandera de Andalucía: "Señor Pezzi, retire usted esa bandera". Jesús Posada, presidente de la Cámara, llamó al orden al diputado, pero éste, airado, volvió a mostrarla y, en pie, se la colgó del cuello.

Unos meses después salió del Congreso y se reincorporó a la Universidad de Granada como profesor titular. No obstante, nunca abandonó la vida política, porque seguía formando parte activa de diferentes círculos socialistas.

Aunque tenga un cargo honorífico, Pezzi sigue siendo una institución dentro del PSOE, donde ha ocupado varios cargos públicos, primero en el Ayuntamiento de Granada, luego en la Junta y más tarde en el Congreso. Nacido en Nerja (Málaga) en 1947, toda su vida adulta se ha desarrollado en Granada, desde 1966.

Quienes lo conocen y lo han tratado en su partido afirman que "Manolo [Pezzi] es un tipo brillante. Tiene una gran agilidad mental y es muy irónico". Es un hombre muy respetado por las dos o tres generaciones siguientes a la suya, de la que forman parte Juan Espadas y buena parte de la actual directiva socialista. Sin embargo, otros lo consideran más bien "un verso algo suelto".

