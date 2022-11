Vox extiende la crispación al Parlamento andaluz: llama "golfos" a diputados socialistas

Vox ha trasladado la crispación vivida en las últimas horas en el Congreso de los Diputados al Parlamento andaluz. El portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, ha llamado "golfos" a diputados socialistas que se encontraban en su bancada.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, le ha llamado la atención, le ha pedido que abandonara la tribuna de oradores del Pleno de la Cámara y que no siguiera con su intervención tras llamarles "señorías golfos del Partido Socialista andaluz".

También le ha pedido que retirara estas palabras ofensivas, a lo que el diputado de Vox no solo se ha negado, sino que ha llegado incluso a pedir a los parlamentarios que "por favor, devuelvan todo el dinero robado".

Cortés se ha referido en estos términos a los diputados socialistas durante el debate de la proposición no de ley del PP-A relativa a "no revisión de los delitos de sedición y malversación" y se ha negado a retirarlos. Según él, desde el PSOE-A le habían llamado "fascista".

Esto ha provocado la inmediata protesta de los parlamentarios socialistas y del propio Aguirre le ha trasladado a Cortés que si no retiraba sus palabras no podía seguir con su intervención. Éste ha abandonado, en consecuencia, la tribuna de oradores cuando aún le quedaba un minuto de tiempo.

En su turno de intervención el diputado socialista Mario Jiménez no ha querido perder ni un segundo en "responder a la indigencia intelectual" y a la "falta de respeto" al Estado de derecho. Ha querido dejar claro que los socialistas van a trabajar "con contundencia" para devolver a Vox a esa "cueva" de la que salió "de la mano de los que le han traído a la primera línea de la política de España".

Esto provocó la queja de los diputados de Vox, que se pudieron en pie en sus escaños. En ese momento el presidente del Parlamento ha tenido que llamar al orden y ha recordado a los parlamentarios sus "deberes", como son no interrumpir a la persona que tiene la palabra en la tribuna de oradores y "cumplir las normas", que vienen reflejadas en el Reglamento de la Cámara.

Moreno lamenta "los insultos"

"Tengamos una sesión tranquila. La ofensa es el artilugio de los que no tienen conocimiento de lo que hablan. No podemos dar una imagen patética al pueblo andaluz, no se lo merece", ha concluido Aguirre.

Como una premonición, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había lamentado unas horas antes las escenas de "radicalidad" e "insultos" que se están viviendo en el Congreso de los Diputados.

Moreno ha apelado a un modelo de "serenidad, sensatez y moderación" que durante esta jornada tampoco se ha vivido en el Parlamento andaluz.

