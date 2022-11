Podemos no oculta su malestar en Por Andalucía: "No se están cumpliendo los acuerdos"

El acuerdo para que Podemos formara parte de la coalición Por Andalucía junto Alianza Verde, IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz para concurrir a las elecciones el pasado 19 de junio llegó in extremis. Tanto que se quedó fuera. Tras unos días de tirar y aflojar, formó parte del mismo al integrarse candidatos en sus filas, pero no su marca.

Sin embargo, el acuerdo al que llegaron para ello, según los morados, cinco meses después "no se está cumpliendo" respecto a lo acordado con Podemos. El diputado andaluz Juan Antonio Delgado ya no lo oculta y este lunes en rueda de prensa ha dejado claro que "algunos están tirando más para romper" dicho consenso que para "cuidarlo".

El que fuera también vencedor de las primarias que Podemos Andalucía celebró para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta ha defendido que en su partido se caracterizan por su "generosidad" y "comprensión" con el proyecto de la izquierda. De hecho, tras ser elegido candidato, dio un paso al lado por la unidad de la coalición.

Sin embargo, insiste en que hay puntos de aquel acuerdo que no se está cumpliendo, como por ejemplo la sustitución de la representante de Por Andalucía en la Mesa del Parlamento. El pasado mes de septiembre dejó de ser la diputada de Podemos Alejandra Durán a favor de la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez.

Todo ello, pese a que en el pacto previo a las elecciones se fijaba que la representación del grupo en el órgano de gobierno del Parlamento correspondería a Podemos.

Tampoco se cumple que él mismo, como representante morado en la confluencia, pueda dar ruedas de prensa del grupo en el Parlamento; ni que Podemos e IU se alternen en las preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las sesiones de control al Gobierno andaluz en el pleno del Parlamento.

En lo que va de legislatura están corriendo a cargo de la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto, que también es responsable de Política Institucional de IU Andalucía.

En todo caso, este firme defensor de Pablo Iglesias ha indicado que esta comunidad autónoma "tiene muchos problemas como para estar con los egos de la izquierda". De ahí que haya insistido en que él llegó a la política autonómica "a trabajar por Andalucía, comprometido, respetuoso, y ahí voy a seguir". Aunque reconoce que hay cosas que no le gustan.

Candidatos a las municipales

Y en medio de esta situación, Podemos tiene otra difícil papeleta. Tras culminar el proceso la pasada semana para elegir los candidatos a las primarias, dejó entrever su debilidad en la implantación territorial. Votaron más de 4.300 personas, pero sólo podrán presentar candidatos en 81 municipios de las 785 localidades andaluzas, lo que supone uno de cada diez municipios.

Unas cifras alejadas de la concurrencia en los últimos comicios locales de 2019, donde se presentaron con su marca propia o bajo el paraguas de Adelante Andalucía en casi 300 localidades.

No obstante, el propio diputado ha asegurado que este proceso está comenzando, que no acaba con dichas primarias y que esta cifra no es definitiva. En cualquier caso, ha garantizado que Podemos concurrirá en las ciudades más grandes e importantes de Andalucía. "Tampoco se trata tanto de la cantidad como de la calidad".

Además, ha subrayado que ahora se abre un proceso en el que se pueden sumar otras candidaturas y otros compañeros independientes. Lo que sí tienen claro en la formación es que las siglas de Podemos estarán en la papeleta con la que concurran.

Quieren evitar lo ocurrido al respecto el 19 de junio. Desde las filas moradas advirtieron antes de los comicios de que el nombre de Por Andalucía no era acertado por desconocido y a un mes de las elecciones no se podía poner. Por ello esta cuestión se votó en asamblea y el próximo mes de mayo su marca no desaparecerá.

