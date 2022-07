Vox arranca a la contra en Andalucía negándose a apoyar a Aguirre como presidente del Parlamento

A pesar de que Moreno insistió en que esta legislatura la va a presidir "el espíritu del diálogo y la negociación", solo con los votos de Vox el PP ya podría sacar adelante la renovación de estos dos órganos extraparlamentarios. No tendría necesidad de contar con el PSOE.

Precisamente con los socialistas no han conseguido ningún acuerdo en cuanto a los puestos de la Mesa. El secretario general del PSOE, Juan Espadas, defendió su postura. A su juicio, tendría "escaso sentido" que su grupo y Por Andalucía contaran con la misma representación tras obtener ellos 30 diputados y la coalición de izquierdas, cinco.

Adelante Andalucía no estará

Por último, Teresa Rodríguez, que consiguió dos escaños el pasado 19 de junio, sí se mostró muy crítica con esta cesión. Para la política gaditana, lo lógico hubiera sido que se diera un asiento a todos los partidos, añadiendo vocalías, como ya ocurrió en la pasada legislatura.

Sin embargo, finalmente, Adelante Andalucía no tendrá ninguna. Rodríguez ha sopesado acudir incluso a los tribunales para esta presente, pero el reglamento no la respalda al no conseguir grupo parlamentario.

Esta situación podría suponerle cierta desventaja porque las actas de la Mesa son secretas y porque en este órgano se decide desde los sueldos y complementos de los diputados hasta la agenda de trabajo del Parlamento andaluz.

En cualquier caso, Jesús Aguirre quiere abordar esta cuestión en una primera reunión convocada este viernes con el objetivo también de fijar el primer pleno de la nueva Cámara antes de que acabe este mes de julio.