Bendodo y Juan Bravo serán senadores por Andalucía y mantendrán el escaño en el Parlamento

Los consejeros en funciones de la Presidencia y el de Hacienda en Andalucía, Elías Bendodo y Juan Bravo, no van a repetir en el nuevo Ejecutivo que conforme el presidente, Juanma Moreno, en los próximos días.

Se dedicarán al 100% a trabajar para la cúpula del PP, el primero como coordinador general del partido y el segundo como vicesecretario económico. Para ello, ambos van a ser propuestos para que se sean designados como senadores por la comunidad.

No obstante, ambos seguirán manteniendo su escaño en el Parlamento andaluz. Bendodo se presentó como número 3 por la provincia de Málaga y Bravo encabezó la lista por Jaén.

Legalmente es viable y laboralmente lo irán viendo en función de la evolución. "Nos gustaría seguir vinculados a Andalucía el tiempo que se pueda", ha asegurado Bendodo en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Compaginar los cargos

El objetivo de ambos es estudiar las posibilidades para compaginar ambas cuestiones, aunque Elías Bendodo ya ha confirmado esta mañana que a partir del 1 de septiembre se irá a vivir a Madrid para centrarse de lleno en su responsabilidad en la dirección del partido.

Lo ha dicho en un desayuno informativo organizado por el Grupo Joly, donde ha sido presentado por el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida. Ya Bendodo se ha referido a él como su alcalde. "Yo estaba hasta ahora a medio gas en la dirección nacional y a partir de septiembre, full time".

Por último, preguntado sobre si la etapa en la política nacional se la plantea para un tiempo y luego volvería a Andalucía ha dicho que no piensa volver porque realmente no se va a ir. No obstante, su nuevo objetivo es que España tenga un nuevo presidente y que sea Alberto Núñez Feijóo.

EEn este mismo desayuno informativo Bendodo ha elogiado este martes el acierto del PP a la hora de designar a sus candidatos en cada territorio para conseguir éxitos electorales. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso sería una "mala" candidata en Andalucía y Juanma Moreno lo sería en la Comunidad de Madrid.

En el acto han estado presentes varios consejeros del Gobierno andaluz y Rocío Blanco, titular de Empleo de la cuerda de Cs, cuyo nombre ha entrado en las quinielas para que continúe al frente del Departamento.

Las "deudas" de Sánchez con Andalucía

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia ha abordado otras cuestiones. Coincidiendo con el inicio del Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, le ha reclamado a Pedro Sánchez "las deudas" que, en su opinión, mantiene con Andalucía.

Bendodo le ha urgido a convocar a la vuelta del verano a los gobiernos autonómicos para "empezar el camino" para reformar el modelo de financiación autonómica. Al respecto, ha aclarado que existe "un consenso unánime" en todas las comunidades autónomas acerca de que el Gobierno, "de una manera u otra, tiene que abordar sí o sí" esta cuestión.

Para ello, ha apuntado que no sabe si tendría que ser en el marco de una Conferencia de Presidentes o de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En cualquier caso, sería en este espacio donde tendría que fijarse una postura.

