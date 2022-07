El dilema de los alcaldes andaluces de Cs: renunciar a las siglas o arriesgar a ser lastrados por la marca

A diez meses de las elecciones municipales, previstas para el último fin de semana de mayo de 2023, a muchos concejales y alcaldes de Ciudadanos andaluces no les salen las cuentas de los seis meses que requiere Inés Arrimadas para refundar el partido.

Si la refundación se consolidara a final de año, quedarían cinco para estos comicios locales. Esta situación y la debacle de la formación naranja el pasado 19 de junio no auguran un buen panorama para la siguiente cita con las urnas.

De ahí que alcaldes y futuros candidatos tengan el dilema de renunciar a las siglas y potenciar un perfil más personal con un posible partido independiente también de carácter liberal, o arriesgarse a ser lastrados por la marca.

Es cierto que son unas elecciones peculiares en los que se valora mucho más a la persona, pero no cabe duda que los malos momentos por los que pasa la marca puede influir.

Tras los comicios municipales de 2019, Cs se hizo con una veintena de alcaldías andaluzas. Once de ellas ganaron con mayoría absoluta. Además, sus resultados le permitieron pactar 25 acuerdos de gobierno en otros ayuntamientos, que le auparon a entrar en los ejecutivos de capitales como Granada, Córdoba y Málaga.

Sin embargo, el devenir de los acontecimientos a nivel nacional -desde que dimitiera Albert Rivera-; regional tras el 19-J y municipal con la pérdida de la alcaldía de Granada o la de Linares en esta misma semana, han abierto paso a un clima de inestabilidad constante.

Hace unos días además en Sanlúcar de Barrameda el partido también se ha roto. Para más inri es la localidad natal del exlíder de Cs y aún vicepresidente de la Junta en funciones, Juan Marín.

Tres ediles naranjas se han declarado fuera de la disciplina del partido y el alcalde, el socialista Víctor Mora, cesó a las dos ediles de Cs, las únicas que quedaban en la formación tras amenazar éstas con romper el acuerdo de gobierno.

Un plan municipalista

El alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, tiene claro lo que va a hacer: seguirá peleando por este partido porque es "muy necesario", asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

Este edil lleva las riendas del único municipio donde Cs creció en votos el pasado 19 de junio. Obtuvo el 33% de los votos. Juan Marín sólo ganó en Porcuna -de 6.200 habitantes- y en otro pequeño feudo, Aldeaquemada -de 500-, también en la provincia jienense.



No obstante, ve fundamental que de forma paralela al proceso de refundación del partido se lleve a cabo un plan municipalista. El objetivo es reestructurar las agrupaciones locales, definir los equipos, los programas electorales y potenciar los candidatos.

Moreno estuvo presente en la reunión en Madrid el pasado 27 de junio y asistirá el próximo 15 de julio a la cumbre de alcaldes y vicealcaldes en Paracuellos de Jarama para analizar la situación del partido de cara a mayo de 2023.

Su nombre ha entrado en las quinielas como posible sucesor de Marín. No es el único, pero Moreno lo niega categóricamente. Nadie le ha propuesto nada. No obstante, se muestra a disposición de su formación, pero siempre y cuando pueda compatibilizarlo con sus funciones como alcalde y un posible cargo orgánico no menoscabe "el buen rumbo" que lleva la administración en su pueblo.

[Juan Marín dimite de todos sus cargos tras la debacle de Ciudadanos en Andalucía]

Claves futuras

Gran defensor del municipalismo, tiene mucha experiencia en la gestión local. Esta es su cuarta legislatura, los primeros años fue alcalde bajo las siglas del PP, partido del que se marchó desencantado por la corrupción.

Actualmente también es el coordinador provincial de Cs de Jaén y miembro del consejo general. Por ello, en la última reunión dejó claro como claves futuras que el partido debe centralizar las competencias para poder estructurar proyectos orgánicos en las localidades y debe aplicar el régimen disciplinario cuando algún miembro incumpla los estatutos.

También algo fundamental: buscar candidatos competentes para que se presenten a las alcaldías. En este aspecto, Moreno asegura que Ciudadanos tiene cantera. Aboga por que los compañeros, que tras los resultados del 19 de junio dejen de ser consejeros, delegados territoriales o asesores, se replieguen a sus municipios y refuercen las estructuras locales. "Hay talento y estamos a tiempo", asegura.

En este aspecto el PP está al acecho. El presidente electo de la Junta, Juanma Moreno, en las dos juntas directivas a las que ha asistido en los últimos días ha arengado a los suyos para volver a arrasar. Para ello, está poniendo a punto los candidatos, sobre todo los de las ciudades de más de 10.000 habitantes.

Desde Cs son conscientes de que podrían tocar a parte de los suyos porque en algunos municipios los populares no cuentan con candidatos. Quiere aprovechar su tirón tras conseguir una mayoría absoluta histórica para el PP. Los populares cuentan con 51 alcaldías de más de 10.000 habitantes. En total, gobiernan en 213 ayuntamientos frente a los 458 del PSOE. Sin embargo, el pasado 19 de junio Juanma Moreno arrasó en más de 560.

"Deben mucho" a Cs

Aunque el alcalde de Porcuna reconoce que algún alcalde o concejal decidirá abandonar al considerar que la marca le arrastre, cree que "le deben mucho". A su juicio, es evidente que está "totalmente achicharrada, pero es de justicia ser generosos en estos momentos". Moreno deja claro que no se refiere a presumir de siglas por todos lados, sino a sacar adelante a la organización.

"Mi llamamiento es muy claro, hay que seguir en este proyecto y querernos un poquito entre nosotros porque las divisiones internas es lo que más daño nos ha hecho", asegura Moreno.

Por último, resume la situación del partido con el siguiente ejemplo: "Es fácil llevar un caballo bien domado, limpio y bonito porque queda muy bien, pero tirar de un caballo enfermo y escuálido cuesta mucho porque no anda". Sin embargo, sostiene que ahí es donde se ven a los buenos jinetes para que la bandera naranja siga ondeando en pueblos andaluces.

