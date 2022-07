Elías Bendodo dice que Pedro Sánchez "tiene los mismos argumentos" para dimitir que Boris Johnson

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "los mismos argumentos para hacerse un Boris Johnson" en alusión a la dimisión del primer ministro británico.

Bendodo considera que Sánchez tiene "incluso más motivos" que Johnson, refiriéndose a la "oposición interna" que tiene en el Ejecutivo.

Acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de Málaga, del que es presidente, Bendodo ha comparado la situación de ambos presidentes por la situación de sus gobiernos.

"Te puedes defender en la trinchera del fuego contrario, pero del fuego amigo no sales vivo". Bendodo cree que eso le está ocurriendo a Sánchez, que "no se puede defender de los suyos propios".

A su juicio, el presidente del Ejecutivo no está gobernando, "está resistiendo" al dedicar el 50% del tiempo a resistir y el otro 50% a combatir su oposición interna que le hace Podemos, según recoge Europa Press.

El aún consejero de la Presidencia en funciones cree que así es imposible gobernar porque no puede preocuparse de los problemas de los españoles. "Cuando uno vuelca todo su esfuerzo en resistir y no en gobernar el resultado es un 10% de inflación". Al respecto, ha insistido en que "alguna parte" sí es culpa de Putin, pero no toda.

"Negar la realidad"

Para Bendodo Sánchez "está negando la realidad", como hizo en 2008 el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien empezó "negando la crisis".

"Cuando todo el mundo veía al lobo venir, los brotes verdes solo los veía Zapatero", ha subrayado Bendodo. También ha criticado "el intervencionismo socialista" por parte de Sánchez, que denota "una mala calidad democrática como país". En concreto, se ha referido a organismos como el CIS, la Fiscalía, el INE, a la Abogacía del Estado, al Tribunal Constitucional y a empresas estratégicas.

Por contra, ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado en 100 días que es "la alternativa a Sánchez". A su juicio, ha conseguido que el PP deje de hablar del PP y hable de los españoles y de sus problemas.

