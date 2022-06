La Junta ve "muy grave" que el Gobierno no ayude a Abengoa: “Dos informes lo avalaban”

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía en funciones, Elías Bendodo, asegura que el Gobierno andaluz no tiene herramientas para ayudar a la empresa sevillana Abengoa. "Para eso está el Estado" y, a su juicio, no ha cumplido con su cometido.

Bendodo considera "muy grave" esta circunstancia porque el Ejecutivo tiene dos informes encargados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que avalaban la concesión de una ayuda de 249 millones de euros.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el representante andaluz ha asegurado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "miente y no es la primera vez" al defender, en el Congreso de los Diputados, que Abengoa podría estar reflotada si la Junta le hubiese concedido los 20 millones solicitados hace dos años y que le fueron denegados.

"¿Va a depender el rescate de Abengoa de los 20 millones de la Junta y no de los 249 millones que iba a poner la SEPI, perteneciente al Estado?", ha advertido Bendodo. De ahí que haya insistido en pedir explicaciones al Gobierno central y en "no desviar la atención" sobre Andalucía, que "no tiene las herramientas".

Asegura que la Junta ha hecho todo lo que estaba en su mano por ayudar a la compañía, pero sabiendo, como le explicaron sus servicios jurídicos, que no tiene la posibilidad para otorgar ayudas directas a empresas.

En cuanto a los informes que avalan la concesión de esta cuantía, el portavoz del Gobierno andaluz señala que la SEPI contrató a dos consultoras para asesorar sobre esta cuestión y "las dos dijeron que avalaban el rescate de la compañía", pero "el Gobierno no ha querido darla y tendrá que explicar por qué".

Bendodo lo achaca a otros motivos, en los que no ha querido indagar, aunque ha dejado entrever que era por la posición política andaluza. Se ha limitado a decir que están "sorprendidísimos" porque el Gobierno tenía las herramientas avaladas por dos informes "y no lo ha hecho".

"Doble vara de medir"

Por último, ha reprochado que el Ejecutivo nacional tenga "una doble vara de medir" a la hora de conceder ayudas a empresas, ya que sí las ha otorgado a otras que representan 18.000 empleos y no a Abengoa, que cuenta por sí sola con 11.000.

"Pedimos seriedad y la misma vara de medir para todo el mundo. Es muy grave que se encarguen informes para ver si concedes ayudas, estos sean favorables y, aún así, no las concedas", ha concluido.

En esta misma comparecencia, le ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya telefoneado aún al presidente de la Junta, Juanma Moreno, diez días después de las elecciones andaluzas. "Estará muy liado".

Sin embargo, critica que sí haya tenido tiempo para prever una reunión con el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. "La cortesía y reconocer el resultado electoral no sería una mala opción. Si no quiere llamar, que no lo haga, pero ya se ha reunido con el presidente catalán y ha anunciado un próximo encuentro", ha señalado Bendodo.

El portavoz del Gobierno andaluz en funciones ha destacado que Sánchez "tendrá todo el tiempo del mundo" para "estrechar lazos" con el presidente de una comunidad, que "tiene un proyecto que quiere romper España".

También le ha reprochado que no haya comunicado nada al Gobierno andaluz sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la ampliación para el aumento de la presencia militar estadounidense en la base naval de Rota (Cádiz) mediante el envío de dos destructores más como parte del escudo antimisiles de la OTAN.

Por último, le ha recordado que "va a tener la oposición a esto dentro de su gobierno" porque "la otra mitad no va a estar de acuerdo".

