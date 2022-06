Andaluces que 'prestarán' su voto a Juanma Moreno el 19-J: "Antes voté al PSOE. No soy un bicho raro"

"No me siento un bicho raro"; "A mí me tiene ganada"; "Me cae de puta madre"; "Ha gestionado bien la pandemia"; "Por lo menos, parece que es el que menos roba"...

Son algunos de los motivos de ese votante decepcionado de centro izquierda que el próximo domingo va a darle una oportunidad al candidato del PP, Juanma Moreno. Los sondeos cifran este trasvase desde el PSOE en un 16%. Se trata del voto "prestado" progresista y "desencantado" que el propio Moreno pidió en la entrevista que concedió a EL ESPAÑOL, justo al inicio de la campaña, para gobernar con una "mayoría suficiente". El candidato del PP, Juanma Moreno, tras un atril con su nombre, en una imagen de archivo. Europa Press Este periódico ha contactado con una treintena de andaluces que forman parte de ese colectivo de votantes de centro izquierda que ahora optará por la papeleta del PP. Diez de ellos han querido contar el porqué del viraje de su voto y, de ellos, sólo cinco han aceptado ser fotografiados, lo que denota aún el recelo que existe a traicionar públicamente al PSOE en una comunidad tan marcada por esas siglas. [Juanma Moreno: "Pido el voto prestado a los votantes del PSOE para gobernar en solitario"] María del Rosario Rengel Leal es una onubense de 55 años que trabaja en una pescadería y ha votado al PSOE toda su vida, es decir, desde Manuel Chaves a Susana Díaz pasando por José Antonio Griñán. Ahora tiene claro que va a prestar su voto a Juanma Moreno. "Creo que lo está haciendo bien y me cae de puta madre". Sin embargo, también tiene claro que en las próximas municipales en Huelva votará al alcalde socialista, Gabriel Cruz, en la que sería su tercera legislatura, porque "también lo está haciendo bien". La sevillana Chari León, dependienta, también ha votado al PSOE siempre. Su familia es socialista al completo. Reconoce que ella sí se siente "rara" al elegir por primera vez en su vida la papeleta del PP. "A mí me tiene ganada porque lo ha hecho bien", asegura. Sin embargo, aclara que una cuestión le produce rechazo: los posibles pactos posteriores. "Me echa mucho para atrás que pueda pactar con Vox. Yo odio a los radicales, tanto por un lado, como por otro", relata Chari. De ahí que, aunque con dudas, porque "parece que estoy atentando con lo que me han inculcado en mi casa", enviará el voto por correo para Juanma Moreno. Comparación con Susana Díaz Germán, informático de profesión y vecino de un pueblo de Sevilla, explica el cambio de su voto: "Yo no voy a votar al PP... voy a votar a Juanma. Creo que lo ha hecho bien y merece continuar". Asegura que al darle su confianza no cambia de partido: seguirá apoyando al PSOE en la localidad donde reside y en las generales apostará por el proyecto de Yolanda Díaz, Suma. Dice que no se siente "un bicho raro" y no cree que sea el único que haya cambiado de opinión tras estos casi cuatro años. "Hay más gente contenta con su gestión en Andalucía después del descontento que generó Susana Díaz". Cree que muchos votantes de izquierda están decepcionados por la mala gestión del PSOE en los últimos años y los casos de corrupción, especialmente el de los ERE. Varios de los encuestados coinciden con él. Es el caso de Juan Bogado, natural de Trigueros (Huelva), de 63 años. Juan es autónomo y regenta una frutería, en la que lleva trabajando toda su vida. En anteriores comicios ha votado al PSOE, pero ya en las últimas elecciones, al considerar que la comunidad necesitaba un cambio, le dio una oportunidad a Juanma Moreno. Ahora se alegra y volverá a repetir. El presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno. Partido Popular Insiste en que él vota a la persona y pone de ejemplo que en su localidad se decantó por IU porque, en su momento, la candidata Victoria Caro le inspiró confianza. Manuel es dueño de una peluquería en Cádiz y habla también por su mujer. "Me ha encantado la forma de hacer política de Juanma Moreno, sin groserías ni malos rollos ni broncas", asegura. Votó al principio al Partido Socialista de Andalucía (PSA), después al PSOE, hasta 2018. Sin embargo, ahora es la primera vez que tiene claro su voto desde mucho antes de la convocatoria de elecciones. Irá, al menos este domingo, para Moreno. "Nunca había pensado en votar al PP", pero reconoce que Moreno ha propiciado "un cambio radical" en las instituciones. Evitar a Vox Una familia de Málaga, de apellido Fernández y formada por tres personas, también va a virar a la derecha. Eran votantes históricos del PSOE y argumentan que su cambio es para evitar que Vox entre en el Gobierno. Es decir, quieren que su voto sea "útil". Jesús, profesor de Formación Profesional en Cádiz, también va a votar a los populares por primera vez en su vida por la gestión de la enseñanza, aunque realmente la Consejería de Educación la pilotó el fallecido Javier Imbroda, de Ciudadanos. "Nunca jamás se han invertido tantos recursos para Educación como ahora", asegura Jesús, que incide en el pago a todos los que trabajaban horas extras para promoción. "Lo flipé cuando me enteré", señala. Federico Fernández Ramírez es repartidor del sector de la alimentación en la provincia de Sevilla. A sus 50 años, es otro ejemplo del viraje del voto hacia el centro derecha. Reconoce que su voto ha sido muy diverso: desde Podemos, al principio del auge de Pablo Iglesias a nivel nacional, a Vox en las últimas autonómicas. Sin embargo, ahora se decantará por Juanma Moreno, porque cree que es "diferente". Reconoce que una legislatura es un periodo muy corto "para cambiar 37 años, y con una pandemia de por medio". De ahí que crea que merece otra oportunidad para desarrollar sus políticas. Isabel García Caro está jubilada tras regentar una empresa propia de electrónica y ha pasado de votar durante años al PSOE en las elecciones generales y municipales a colgar la bandera de España en su balcón: "Yo no soy facha, soy española. Y me gusta cómo está llevando las cosas Juanma Moreno". Samanta Vázquez es la encuestada más joven. Tiene 31 años y trabaja en una tienda de alimentación. Reconoce que está un poco despistada con las elecciones autonómicas y a su alrededor no nota mucho ambiente electoral. No obstante, asegura que ella siempre vota. "Para poder quejarme después", señala entre risas. Su familia siempre vota al PP, pero en elecciones autonómicas anteriores ella votó al PSOE y ahora votará a Juanma Moreno porque cree que ha supuesto "un cambio". Y se sincera: "En mi pueblo, Gibraleón (Huelva), se ha tardado diez años en construir un centro de salud y ha llegado este hombre y ya está funcionando". Sin embargo, reconoce que la Sanidad necesita mucha mejoría aún. Lo que sí tiene claro es que no apoyará a Pedro Sánchez en las elecciones generales. No le gustó la alianza con Podemos y señala que están "haciendo más pobres a los españoles". El próximo 19 de junio estos andaluces tendrán en común que depositarán la misma papeleta, la del PP. La mayoría le prestará su voto por primera vez y espera no acabar decepcionada. ["Ni Corpus ni San Corpus": Moreno, Espadas y Marín, a por los 200.000 indecisos en un 19-J de calor y fiesta] El asunto no es baladí, pues Andalucía, la comunidad más poblada y la segunda más extensa de España, siempre fue considerada de izquierdas y un granero de votos para el PSOE en las generales. Los socialistas son conscientes y están gastando sus últimas balas para amarrar de nuevo a esos votantes desilusionados. Casi cuatro años después de convertirse Juanma Moreno en presidente, expertos y analistas políticos aseguran que en Andalucía se ha iniciado un cambio sociológico. De ahí que el candidato popular haya apretado en estos últimos días de campaña para cautivar también a los indecisos. El propio PP los cifran en 200.000 y pueden ser claves el domingo. Sigue los temas que te interesan Andalucía Campaña electoral Elecciones Andalucía 2022 Juan Manuel Moreno Bonilla PP Andalucía PSOE (Partido Socialista Obrero Español)