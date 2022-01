Moreno, en Bruselas: "El Gobierno, con los fondos europeos, no está haciendo bien su trabajo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido hoy en Bruselas una reunión con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, a quien le ha trasladado su "preocupación" por el "retraso" con el que están llegando los fondos Next Generation a las comunidades autónomas.

Moreno ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en junio de 2020 que los fondos "estaban llegando ya, y nos encontramos en el año 2022 y todavía vamos con un más que considerable retraso" por parte del Ejecutivo nacional.

Por ello, a Ferreira le ha pedido una "participación efectiva" de las regiones europeas en el reparto de los fondos Next Generation, así como una "mayor flexibilidad", es decir, más tiempo tanto para los trámites como para su ejecución.

Moreno sugerido, durante el encuentro, que los plazos amplíen fecha hasta el 31 de diciembre de 2025 para poder ejecutarlos correctamente. "El retraso en la llegada de los fondos europeos por parte del Gobierno de España está limitando la capacidad de planificación, organización y ejecución" de las comunidades, ha aseverado el líder autonómico.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Junta

A su juicio, con los fondos, "no se trata de gastar por gastar, sino de gastar bien. Que sean gastos vinculados al sistema productivo y que sirvan para transformar Andalucía, con el fin de generar más empleo y recursos en el futuro".

Además, ha hecho hincapié en la importancia de la participación efectiva de las regiones europeas en la gestión de los fondos. En relación con este asunto, ha aseverado haber encontrado "mucha receptividad" por parte de la comisaria.

Posteriormente, el dirigente andaluz, en declaraciones a los periodistas, ha aseverado que "siempre voy a mantener una máxima lealtad con el Gobierno de España, pero mi obligación como presidente de los andaluces es defender los intereses de los 8,6 millones de andaluces. Yo no vengo a defender al señor Sánchez, que para eso ya está su propio partido, sino a defender a los andaluces y a Andalucía".

Opacidad

Posteriormente, ha aclarado que la Junta de Andalucía defiende de manera "entusiasta" esos fondos europeos de cohesión, pero ha lamentado la "enorme opacidad" que hay en torno a esos fondos y la forma de ejecutarlos y de repartirlos entre las regiones por parte del Ejecutivo español.

De hecho, ha recalcado que las comunidades autónomas han pedido de manera reiterada al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "transparencia, colaboración y cogobernanza para que esos fondos se puedan ejecutar en tiempo y forma y sean plenamente eficientes".

"Yo no vengo aquí a hablar mal de nadie, es algo que nunca he hecho y nunca haré. Yo no vengo a hablar mal del gobierno de España. Yo nunca hablo mal de España fuera de España", ha apostillado el líder autonómico.

"Lo que sí he pedido" es que "por parte de la Comisión Europea, que tenga en cuenta a las regiones, porque son fundamentales, y se tenga en cuenta también la propia flexibilidad de ese marco". Y eso, "es algo que lo sabe todo el mundo: al final el Gobierno de España tiene una responsabilidad que es hacer bien su tarea. La tarea de distribuir bien esos fondos, y esa tarea de distribuir esos fondos no se está haciendo bien".

Tercer viaje oficial

El presidente de la Junta de Andalucía ha iniciado este martes su tercer viaje oficial como presidente de la Junta de Andalucía a Bruselas con una intensa agenda con diversas reuniones con representantes del más alto nivel de la Comisión Europea.

Dichos encuentros han comenzado con el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, de cuya reunión ha subrayado el interés por trazar alianzas entre distintas regiones europeas para que Andalucía suene, tenga interlocución, sea respetada y esté en la agenda institucional europea.

Seguidamente, se ha reunido con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, a quien ha expresado además el compromiso de Andalucía en la ejecución de los fondos europeos.

En este sentido, Moreno ha desgranado que la comunidad autónoma, en el periodo 2014-2020, ha gestionado y ejecutado los fondos una media de 400 millones de euros al año. Durante la presente Legislatura, el Gobierno andaluz ha realizado un importante esfuerzo para incrementar esa ejecución de los fondos.

Para ello, Moreno ha expuesto que se ha contratado a 3.000 personas y se han empleado medios robotizados para agilizar la gestión, gracias a lo cual se ha pasado de esos 400 millones a 1.000 millones al año.

“Veníamos con retraso del periodo 2014-2020, pero estamos recuperando el ritmo para llegar a la media de ejecución europea, en torno a un 60%”, ha agregado.

Igualmente, le ha recalcado a la comisaria que Andalucía no sólo ejecuta fondos ordinarios, sino también los extraordinarios como consecuencia de la Covid-19, y de ahí la petición de que haya mayor flexibilidad tanto en los trámites como en el tiempo para ejecutarlos.

Moreno también se ha reunido reunir con el vicepresidente y comisario para la Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinás, y la vicepresidenta y comisaria para la Democracia y la Demografía, Dubravka Šuica. Posteriormente, y de forma telemática, formará parte de la Mesa del Comité de las Regiones, órgano en el que Andalucía ostenta la vicepresidencia desde el pasado diciembre.

Sigue los temas que te interesan