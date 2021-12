Andalucía alcanza una tasa de 502 contagios por 100.000 habitantes y entra en riesgo muy alto

Andalucía acaba de entrar en riesgo muy alto con 502 puntos de tasa Covid, debido a los 6.237 contagios de coronavirus en 24 horas. La cifra supera a la registrada ayer, cuando ascendieron a 5.111 del martes.

No obstante, la de este miércoles es la cifra más alta en un día desde el 4 de febrero, cuando fueron 6.733 contagios. Asimismo, se contabilizan siete nuevos fallecidos frente a los 15 notificados ayer por la Consejería de Salud.

Por provincias, Sevilla lidera el número de contagios, con 1.684 contagios; en segunda posición se sitúa Málaga, con 1.196. Córdoba ha notificado 1.054 nuevos contagios, y Cádiz, 821. Por su parte, Granada presenta 528, Jaén 367, Huelva 363 y Almería, 224.

En cuanto a los siete fallecidos, se registran en Málaga, con 3, en Sevilla con 2 y en Almería y Córdoba, con un fallecimiento cada una.

En lo relativo a ingresos hospitalarios, Andalucía registra este miércoles un incremento en las hospitalizaciones con 27 ingresos más en 24 horas hasta un total de 717. La cifra es sensiblemente menor a la registrada ayer martes, cuando los ingresos ascendieron a 72.

En lo que va de semana, el día en el que mayor número de ingresos se produjo fue precisamente este martes, con 138 pacientes que requirieron su ingreso en hospitales. Supuso la mayor cifra alcanzada en un único día desde el mes de agosto.

Ingresos en UCI

En cuanto a los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UCI) aumentan hoy en 13 hasta 130, 33 más que hace siete días.

Por provincias, Málaga es la provincia con más hospitalizados con 197 y 33 en UCI. Le sigue de Sevilla con 139 y 28 en UCI, y luego, Córdoba con 90 hospitalizados y 23 en UCI.

Por su parte, Cádiz afronta este miércoles con 86 pacientes hospitalizados y siete enfermos ingresados en UCI, Granada con 75 hospitalizados y once en UCI, y en sexta posición se sitúa Jaén con 48 hospitalizados y once en UCI. Los mejores datos los arrojan las provincias de Huelva (41 hospitalizados y seis en UCI) y Almería (41 hospitalizados y once en UCI).

Incidencias

Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) indican que la incidencia en 14 días ha subido en 56,6 puntos en 24 horas, hasta 502 casos por cada 100.000 habitantes, 277,8 puntos más que hace una semana.

Por provincias, la incidencia en Córdoba se sitúa en 720 casos por 100.000 habitantes; Le sigue Málaga, con una tasa de 564,9, y a continuación, Huelva, con 513,9 casos de contagiados por 100.000 habitantes. Fuera de la zona de riesgo muy alto se encuentran las provincias de Sevilla, con 490 casos; Cádiz, con 472,8; Jaén, con 470; Granada, con 401, 7 casos, y Almería, con 356,7 casos por 100.000 habitantes.

Como municipios con mayor tasa en 14 días se encuentran Cumbres Mayores o Aracena, en Huelva, con una tasa de 2,572 y 2,180, respectivamente. En Córdoba, la capital, con una tasa de incidencia de 1.029,6; La Puebla de Cazalla, en Sevilla, con 1.509,3 o Huércal-Olvera, en Almería, con 1.188,8.

