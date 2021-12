“Lo ocurrido en Castilla y León no es ninguna sorpresa: las relaciones no eran ni fluidas, ni buenas”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado que lo ocurrido en Castilla y León "no ha sido ninguna sorpresa" y ha abundado en que "no se puede gobernar con un socio de gobierno del que no te fías".

En una entrevista concedida a Carlos Alsina en Onda Cero, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha subrayado además que tenía conocimiento "desde hace dos años" de las malas relaciones entre PP y Cs en Castilla y León por Alfonso Fernández Mañueco (PP). Las relaciones entre ambos partidos "no eran ni fluidas ni buenas". Han sido “complejas” y "había muchas deslealtades".

El presidente de la Junta de Andalucía ha aclarado que en el caso de Andalucía, en los tres años de legislatura, "hasta ahora no he encontrado esa deslealtad" por parte de Ciudadanos y cuando se ha podido producir algún "desencuentro", ambas formaciones se han sentando y dialogado para resolverlo.

Aunque cada territorio de España "es un mundo", en la actualidad "no tengo argumentos para expresar mi malestar con Cs en Andalucía", ha sostenido Juanma Moreno. "Hasta ahora", porque puede ocurrir "que mañana me despierte" y puede ser que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), le "traiciona o toma alguna actitud en contra de los intereses generales de los andaluces".

Moreno ha rechazado que el adelanto electoral en Castilla y León pueda tener repercusión alguna en Andalucía y que su intención de agotar la legislatura, puesto que en la comunidad andaluza existen buenas relaciones entre PP-A y Ciudadanos. Ha sostenido, con vehemencia que las elecciones andaluzas "no van a coincidir" con los comicios de Castilla y León.

El dirigente andaluz ha reiterado que su intención es la de "estirar al máximo la legislatura" y seguir gobernando "por lo menos" hasta julio de 2022. También ha negado "presiones" de la dirección nacional para que haya un adelanto electoral en Andalucía.

También ha indicado que habrá que ver cómo transcurren las sesiones parlamentarias a partir del mes de febrero, en función de las actitudes de PSOE-A y Vox.

Pero también ha advertido que sin una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante "leyes, decretos y otras normativas", a la situación que se generaría "no hay gobierno que sobreviva", habida cuenta de que para aprobar iniciativas necesitaría del apoyo de los partidos de la oposición, puesto que PP y Cs se encuentran en minoría al frente del Ejecutivo andaluz.

Ha recalcado su voluntad de "avanzar en la legislatura, pero esa voluntad choca con la realidad", puesto que "no tengo una mayoría parlamentaria que me permita gobernar. Veremos si PSOE y Vox están a la altura de las circunstancias y anteponen los intereses de los andaluces a los de sus siglas".

El presidente andaluz ha querido dejar claro que, en "ningún momento" ha tenido "condicionante, injerencia ni presiones" del presidente del PP, Pablo Casado, o del secretario general, Teodoro García Egea, sobre la fecha de las elecciones andaluzas.

En todo momento, ha asegurado, han sido “muy respetuosos” y que son conscientes de que él tomará la decisión pensando en los intereses de los andaluces y no del partido.

"Me debo en primer lugar a los andaluces, por encima de mi formación", ha sentenciado Moreno, quien ha abundado en que la decisión sobre la fecha que él adopte será en función de los intereses generales de Andalucía.

