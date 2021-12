Mañueco ante las críticas por convocar elecciones en plena sexta ola: “El momento no lo he elegido yo”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado a quienes le critican por anunciar en plena sexta ola el adelanto electoral y la consiguiente remodelación de su Gobierno que él no ha elegido el momento, sino “los socios de gobierno que pactaban con la oposición unos presupuestos dañinos” para Castilla y León. “El momento no lo he elegido yo”, ha sentenciado en una entrevista a Antena 3 Noticias.

Así, el presidente de la Junta ha justificado la convocatoria de elecciones anticipadas que sorprendía a todos en la mañana de este lunes, asegurando que las opciones eran “moción de censura con gobierno Frankenstein apoyado por tránsfugas o elecciones”. Por ello, el presidente ha explicado que ha optado por “dar la voz y el voto a los ciudadanos”, ante la disyuntiva de “Sanchismo o futuro”.

No obstante, Mañueco ha evitado pronunciarse sobre si descarta alianzas futuras con Ciudadanos o se decanta por Vox, aludiendo a la victoria del PP: “Vamos a ganar, necesitamos una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario”, ha apuntado.

