El PSOE andaluz ahonda su fractura: Granada, Huelva y Jaén piden primarias ya para relevar a Susana Díaz

La veda la abrió el PSOE de Jaén, una de las formaciones más potentes en Andalucía. Su Ejecutiva provincial fue hace unos días la primera en meter prisa a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, para que convocara cuanto antes las elecciones primarias. En esta semana se han sucedido las voces, a favor y en contra.

El objetivo de los promotores de la iniciativa es poder elegir lo antes posible la candidatura a la Presidencia de la Junta, independientemente de que tras el Congreso Federal del PSOE, fechado en octubre, se convoquen las elecciones para elegir al secretario general.

Mientras tanto, aunque aún no ha anunciado oficialmente su candidatura, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sigue recorriendo las provincias andaluzas para tomar el pulso de las agrupaciones.

El viernes, Espadas estuvo en Huelva en calidad de presidente de Congresos y Turismo de Sevilla, Cotursa, acompañado por la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, y por el alcalde de la capital, Gabriel Cruz.

Limón ya se ha mostrado partidaria de poder elegir cuanto antes al candidato o candidata, el alcalde es más reticente. Le parecerá "bien" si se celebran antes y también "le parecerá bien" si se hacen más adelante cuando tocan. Espadas también se pronunció al respecto y aseguró que los debates internos deben producirse "en procesos cortos y perfectamente definidos".

Temor a unas elecciones

No obstante, tiene previsto mantenerse al frente del Ayuntamiento hasta que se planteen las elecciones andaluzas, informa Diario de Sevilla. De modo que concurriría a las primarias sin dejar la alcaldía.

En el PSOE existe el temor a un adelanto electoral por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, que podría tomar nota del movimiento de Díaz Ayuso en Madrid si obtiene un buen resultado el próximo 4 de mayo. Sin embargo, Moreno ha repetido que mientras tenga apoyos parlamentarios no convocará unas elecciones que el calendario prevé para finales de 2022.



Sin embargo, las voces que piden un cambio en la cúpula andaluza del PSOE ya no cesan. Salen con nombres y apellidos, incluso alcaldes como el de Torremolinos, José Ortiz. Las provincias más claras a favor de que cuanto antes se produzca el relevo son -además de Jaén- Huelva y Granada, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Las provincias

En el caso de Huelva, desde que dimitió el secretario general del PSOE, Ignacio Caraballo, cercado por los tribunales, el partido lo dirige una gestora puesta por Ferraz. A la presidenta de la Diputación la siguieron en su petición los alcaldes socialistas de una quincena de localidades. Otros, aunque un número menor, se muestran en contra.

El PSOE de Granada también está a favor del cambio, aunque su ejecutiva provincial se muestra respetuosa con el calendario de procesos internos que decidan las ejecutivas federal y regional socialistas.

Pero también hay voces que no quieren tal adelanto al considerar que ahora mismo no toca. La expresidenta andaluza cuenta con respaldo en las direcciones provinciales de Sevilla, Córdoba, Málaga y Almería. Los secretarios generales de las tres últimas han asegurado estos días que esas primarias no son prioridad, que la prioridad es combatir la pandemia. Córdoba y Málaga lo hicieron en presencia de la propia Susana Díaz, que sigue recorriendo Andalucía.

La provincia de Sevilla está muy dividida, aunque la plataforma crítica Hacer+PSOE va a empezar a pedir a las agrupaciones locales que se vayan posicionando. Lo mismo ocurre en Cádiz, aunque desde la dirección nacional consideran que la responsable de la dirección provincial del partido, Irene García, está por el cambio.

El PSOE regional andaluz ha sido claro en su postura. No quiere ningún adelanto. Va a seguir el calendario aprobado por Ferraz para que el congreso regional se celebre a final de año. Una decisión que ven acertada porque ahora mismo no hay elecciones previstas y hay que seguir combatiendo la pandemia.

Susana Díaz repite, cada vez que es preguntada por el asunto, que los militantes hablarán cuando llegue el momento, que será en las primarias. No obstante, hasta el propio expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado estos días que el "descanso" del PSOE andaluz al frente de la Junta "no viene mal para renovar ideas, fuerza, proyectos y acción".

Convoca Ferraz

Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes socialistas, es la dirección nacional, en todo caso, la que tiene la potestad para convocar los congresos y adelantar las primarias.

Los estatutos del partido recogen que podrían celebrarse por separado el congreso y las primarias, siempre que se sustente en algún motivo, y el argumento de que Juanma Moreno podría convocar elecciones antes de tiempo tendría fundamento.

En cualquier caso, la pugna entre Espadas y Díaz será reñida porque ambos pueden contar con bastantes apoyos. No obstante, independientemente de los alcaldes, agrupaciones o plataformas, que salgan a favor de uno u otro, lo que cuenta es el censo del militante. Ya lo dijo Pedro Sánchez cuando le ganó las primarias nacionales a Susana Díaz: "Un militante, un voto".