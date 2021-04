Andalucía se suma a la petición de prórroga del estado de alarma: "Nos quedamos desnudos"

La tasa de incidencia sigue subiendo en Andalucía. Cuenta con 45 puntos más desde hace una semana, hasta 225 por cada 100.000 habitantes, con casi 2.000 casos de Covid-19 registrados en esta jornada. Ante esta situación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura en que, sin una regulación alternativa, las comunidades se quedan "desnudas" si decae el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo.

Aunque la suya fue una de las primeras voces en sugerir esta posibilidad, Juanma Moreno insiste en esta petición hoy con más firmeza después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reafirmara en el Congreso en su intención de no prorrogar este estado.

Moreno ha insistido en su postura, previamente a la sesión de control al Gobierno andaluz, y ha mostrado su preocupación por que Sánchez haya dejado "pasar un año de pandemia sin hacer una regulación básica en materia sanitaria que permita a las comunidades tener instrumentos legales para tomar decisiones importantes".

Por ello, si se diera este escenario, la Junta consultará posibles restricciones, ya sean globales para la comunidad o para municipios concretos, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Todo ello si la situación de la pandemia obligase a adoptar medidas para frenar contagios en los próximos meses.

En su opinión, la pregunta es si a partir del 9 de mayo hay un rebrote de la pandemia en cualquier territorio de España y no existe toque de queda y las comunidades no pueden legislar en materia de movilidad de las personas ni pueden tomar decisiones, "qué va a pasar".

Ha alertado de que, sin esta medida, se puede dar el caso de que algún municipio plantee la celebración de una feria o romería o se convoque un gran botellón y la Junta no pueda prohibirlos.

"Nos quedamos desnudas ante un posible rebrote de la pandemia que nadie quiere, pero que si ocurre, tenemos que tener una previsión", ha dicho Moreno.

50% de la población vacunada

Ya en la sesión de control, Moreno ha lamentado la lentitud con la que avanza el plan de vacunación ante la falta de vacunas, pero se ha mostrado optimista. "Si el Gobierno cumple se podría llegar a un 50% de inmunizados al próximo verano". Esta situación permitiría abrir la movilidad y reactivar la economía de cara a la temporada estival.

Pero tiene que cumplir, ha insistido Moreno. Asegura que es muy difícil llevar hacia adelante un plan de vacunación en la comunidad cuando en una semana llegan 100.000 vacunas menos. No obstante, la comunidad ha sido la primera de España en superar los dos millones de dosis puestas.

De ahí su defensa de espaciar el suministro de la segunda dosis para posibilitar un mayor nivel de vacunación de la población, como se está haciendo en países de nuestro entorno como en Reino Unido o Francia.

Juanma Moreno ha respondido así al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, quien le ha reprochado al presidente que siga sin tener un plan B y un conjunto de actuaciones alternativas a un posible fallo con la vacunación. Moreno ha reconocido que la recuperación no está siendo como estaba previsto por la lenta vacunación: "A este ritmo no solo no vamos a cumplir en verano, sino que no llegaríamos ni a Navidad".

En un tono sosegado, le ha agradecido al portavoz de Vox su apoyo a los dos decretos de ayudas para paliar los efectos económicos de la Covid, a pesar de que en las últimas semanas le había repetido cada semana que no apoyarían más su gestión hasta que no se aprobara el pin parental.

Por último, Moreno ha asegurado que no le gusta tomar medidas restrictivas sobre la movilidad, pero le ha preguntado al portavoz de Vox: "¿Tomaría una decisión política por encima de un criterio técnico? ¿Qué nos interesa más abrir o asumir la responsabilidad de gobernar? Esto último es lo que estamos haciendo de manera escrupulosa para salvar vidas y salvar nuestra economía".

"La confrontación"

En su turno de palabra, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha le ha pedido que abandone "la confrontación por la confrontación" con las vacunas del Covid-19 y que se centre en trabajar para garantizar mejores condiciones en la campaña de inmunización y más PCR ante la cuarta ola.

Moreno ha vuelto a defender la compra centralizada, pero ha asegurado que "a los andaluces le importa muy poquito" quien compre las vacunas, lo que sí piden es que estén aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y que se la pongan con rapidez.

"Le pido que me eche una mano y no al cuello, sino amiga" para que lleguen más vacunas y más fondos a la comunidad ante su relación "privilegiada" con el Gobierno central.