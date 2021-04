Juanma Moreno gana terreno en Andalucía, Ciudadanos resiste y la izquierda se quiebra

Cada vez que se publica una encuesta sobre elecciones puede tener varias aristas o lecturas. La última sobre los comicios andaluces, publicada por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), asegura que el PP de Juanma Moreno ganaría con holgura las elecciones autonómicas si se celebrasen mañana. Lo haría con una ventaja de 14 escaños sobre el PSOE.

En este caso, la gestión de la Covid-19 y la división de las fuerzas izquierdas aúpan a Moreno para ocupar la Presidencia de la Junta de nuevo a finales de 2022, que es cuando están previstos los próximos comicios si no hay ningún contratiempo. En cualquier caso, conseguiría entre 40 y 43 escaños -la mayoría absoluta está en 55- frente a los 26 alcanzados en diciembre de 2018.

En el Gobierno autonómico están contentos con los resultados del sondeo, pero no eufóricos. Consideran que es una foto de un día. La coalición del PP-Cs mantiene el voto andaluz porque ambos (en conjunto) conseguirían los mismos resultados que hace dos años, pero Moreno le gana terreno a su socio de Gobierno, Juan Marín.

Sin embargo, la representación de Ciudadanos en la Cámara andaluza no peligra, según estos resultados. Marín cree que su partido "no está siendo castigado por nadie" y que esos datos son bastante positivos. A su juicio, hay una inmensa mayoría de andaluces que reconoce que este gobierno de coalición de PP-A y Cs "funciona y resuelve los problemas de los andaluces con estabilidad y tranquilidad" frente al "ruido político" de otras comunidades.

Prácticamente los escaños que pierde Cs irían para el dirigente popular, que crece por el centroderecha, y para Vox con quien sí podrían sumar mayoría absoluta porque la formación de Santiago Abascal conseguiría entre 8 o 9 diputados más. Por este motivo, desde Vox creen que si siguen trabajando en la misma línea que hasta ahora acabará "gobernando" en Andalucía.

El sondeo se realizó entre los pasados días 18 y 25 de marzo a través de 3.600 entrevistas telefónicas. Justo una semana después de que Ciudadanos impulsara la frustrada moción de censura en Murcia y provocara el giro en la Comunidad de Madrid al convocar Isabel Díaz Ayuso elecciones autonómicas, lo que también ha podido contribuir en la caída de Cs del tercer al quinto puesto.

La izquierda, en caída

Mientras tanto, la izquierda sigue en caída, lo que también da músculo a Moreno. El PSOE bajaría incluso de la marca conseguida en 2018, cuando obtuvo 33 escaños. Según el Centra, los andaluces le darían entre 26 y 29 asientos en el Parlamento andaluz, lo que sería el peor resultado en la historia de la formación tras 37 años de gobierno.

Aunque desde el Gobierno autonómico atisban que el escenario puede dar un giro dependiendo del candidato que se presente por el PSOE. Internamente el partido vive una situación convulsa.

La presión del sanchismo para que Susana Díaz dé un paso atrás en sus pretensiones de presentarse a las primarias no censan y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aunque aún no lo ha confirmado, está dipuesto a competir por el liderazgo. Para ello cuenta con el apoyo de Ferraz.

Por su parte, la coalición de Adelante Andalucía, que consiguió 17 escaños en 2018, también está rota tras la expulsión del grupo de Rodríguez, propiciada por Podemos e IU.

La encuesta distingue entre la coalición de Unidas Podemos, que lograría entre 10 y 12, y los otros partidos que conformaban Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez como cabeza visible. Esta alcanzaría un 3,5% de los votos que se traduce en dos diputados. Por tanto, incluso peligraría su representación en la Cámara andaluza.

Otro dato reseñable de la encuesta es que el 70,7% de los andaluces considera que no se deberían adelantar las elecciones autonómicas, mientras que un 18,9 sí cree que deberían anticiparse y un 10,5 no sabe o no contesta.